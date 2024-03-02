OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık yaptı. Figure, diğer dev şirketlerden de büyük yatırım aldı.

OpenAI, bugün kullanmaya alıştığımız yapay zekâ araçlarının son yıldaki gelişiminin önderi desek yanlış olmaz herhalde. Zira görsel, metin ve video üretiminde en yüksek standardı şu an kendileri veriyor. Üstelik prompt mühendisliği gibi alanlara girmeden basit tariflerle istediğinizi alabildiğiniz hizmetleri var.

Fakat şirket, gönül eğlendirmekten çok daha ötesine geçmek istiyor. Bu yüzden de akılalmaz miktarlarda yatırım yapıyor araştırmalarına. Ortaklıklar da bu miktarları görebiliyor. En son da robotik alanına ilgisini gösteren OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık duyurusu yaptı. Bunun sonucunda robotların akıl yürütebilmesi isteniyor.

Figure; fonlama turunda Microsoft, Nvidia, Amazon gibi şirketlerden de yatırım aldı. Toplam yatırımı 675 milyon dolar.

Figure’ün kurucusu ve CEO’su Brett Adcock, bu anlaşmadan doğacak imkânlar sonucunda robotlarla insanların yan yana çalışabileceğinden ve birbirleriyle konuşabileceğinden bahsetti. Tabii dünyanın en geniş dil modeline sahip şirketle çalışınca Figure, robotlarına dil işleme yetisi kazandırma konusunda zorlanmayacaktır.

Bu sayede, CEO’nun da belirttiği üzere insanlar, robotlarla düz, sade bir dille konuşup yapması gerekenleri anlatabilecek. Robot ise bunları kendi içinde görev olarak listelendirip işe koyulabilecek. Şirkette şu an için 80 çalışan var. Aldığı devasa yatırımın ardından amacı, bir an önce işe koyulup yapay zekâ çalışmalarını ve robot üretimini hızlandırmak.

Bunun ardından robotların satıldığını göreceğiz. Bu süreçte robotların güvenliği, çalışma alanları, masrafları, yatırımların geri dönüş ihtimali gibi etkenler sürekli hesaplanacak. Net bir tarih verildiğinde biz de sizinle paylaşacağız. Sizin bu robotlar hakkındaki düşünceleriniz neler?

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