E-ticaret platformu n11, Abu Dabili bir şirkete satılmak için Rekabet Kurumuna başvuruda bulundu.

2013’te hayatına başlayan n11, Türkiye’nin en önde gelen e-ticaret platformlarından biri olmayı başarmıştı. Platform, 2023 yılında ise Getir bünyesine dahil olmuştu. 2024’te se Getir-Mubadala anlaşmasının ardından n11 hisseleri Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’ya ait Borançılı Teknoloji’ye geçmişti.

Şimdi ise n11 ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu üzerinden yapılan duyuruda, şirketin satış için başvurduğu görüldü.

Abu Dabi merkezli DMSF Holding, n11’i satın alıyor

Yapılan duyuruya göre N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin paylarının %100’ünün DMSF Holding Limited isimli şirket tarafından devralınması için başvuru yapıldı. Satışın detayları hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.

DMSF Holding, merkezi Abu Dabi’de bulunan bir şirket. İthalat, ihracat, perakende, depolama, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olduğunu söyleyebiliriz. Bu satıştan da anlayabileceğiniz üzere uluslararası yatırımlar da yapan bir şirket.