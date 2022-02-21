Naci Görür'den Tekirdağ Depremi Açıklaması: Uyarıcı

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4,2'lik depremle ilgili konuştu. Görür, bu depremin konumu nedeniyle "uyarıcı" olduğunu belirtti. İşte o açıklamanın detayları...

Dün akşam saat 23:20 sularında Marmara Denizi'nde bir deprem gerçekleşti. Derinliği 7 kilometre olan deprem, özellikle de Tekirdağ ve ilçelerinde hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı bildirilmedi. Ancak bu depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili korkutan bir açıklamada bulundu.

Naci Görür, depremler söz konusu olduğunda Türkiye'de dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tekirdağ ve çevresinde hissedilen 4,2'lik depremle ilgili konuşan Görür, bu depremin konumu nedeniyle "uyarıcı" olduğunu söyledi. Naci Görür tarafından yapılan açıklamalar, büyük bir korkuyla beklediğimiz İstanbul depremi için çanların çaldığını gözler önüne seriyor.

Prof. Naci Görür'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı...

Bilim insanları Marmara'nın tümünü ancak en çok da İstanbul'u etkileyecek depremle ilgili korkutan uyarılarına devam ederken, yapılan çalışmaların ne durumda olduğu yıllardır tartışılıyor. Belki de bu konuda yapılabilecek en iyi şey, İTÜ Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak'ın söylediği gibi Marmara'yı terk etmektir...