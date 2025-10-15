Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Google'ın popüler görsel üretme ve düzenleme aracı Nano Banana için artık Gemini kullanmanız gerekmiyor.

Google’ın popüler yapay zekâ görsel oluşturma ve düzenleme aracı Nano Banana, artık Gemini uygulamasına gerek kalmadan doğrudan Google Arama üzerinden kullanılabiliyor.

Aslında Nano Banana, Google’ın Gemini 2.5 Flash modelinin test aşamasındaki kod adıydı ancak o kadar çok ilgi gördü ki, Google bu ismi resmî olarak benimsedi ve şimdi daha fazla kullanıcıya açıyor.

Nano Banana nedir?

Nano Banana, Google’ın metin girdilerinden gerçekçi görseller üretebilen gelişmiş yapay zekâ modelidir. Kullanıcılar, yalnızca birkaç kelimelik bir komutla sıfırdan görseller oluşturabiliyor ve mevcut fotoğrafları düzenleyebiliyorlar.

Gemini uygulamasında büyük ilgi gören bu özellik artık Google Arama, Lens, ve yakında Google Photos gibi hizmetlerde de kullanılabiliyor.

Nano Banana, Google uygulamasından nasıl kullanılır?

Google, Nano Banana’yı Android ve iPhone kullanıcılarına Google uygulaması içindeki Google Lens üzerinden sunuyor.

Adım #1 : Google uygulamasını açın ve kamera simgesine dokunarak Google Lens’i başlatın.

: Google uygulamasını açın ve kamera simgesine dokunarak Google Lens’i başlatın. Adım #2 : “Oluştur” (Create) moduna geçin. Bu mod sarı muz simgesiyle gösteriliyor.

: “Oluştur” (Create) moduna geçin. Bu mod sarı muz simgesiyle gösteriliyor. Adım #3 : Metin kutusuna bir komut yazın (örneğin: “denizde yüzen bir muz teknesi”) veya bir fotoğraf çekip düzenleme isteğinizi belirtin.

: Metin kutusuna bir komut yazın (örneğin: “denizde yüzen bir muz teknesi”) veya bir fotoğraf çekip düzenleme isteğinizi belirtin. Adım #4 : Nano Banana, birkaç saniye içinde yapay zekâ ile oluşturulmuş veya düzenlenmiş görselinizi sunacak.

: Nano Banana, birkaç saniye içinde yapay zekâ ile oluşturulmuş veya düzenlenmiş görselinizi sunacak. Adım #5: İsterseniz yeni komutlar girerek ek düzenlemeler yapabilirsiniz.

Nano Banana, Google Arama üzerinden nasıl kullanılır?

Google Arama’daki AI Modu her ne kadar ülkemizde şu anda test ediliyor olsa da aktif olarak kullanıma açılmış değil ama artık Nano Banana'yı buradan kullanmak da mümkün.