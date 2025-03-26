2000'li yılların başında insanların müzik paylaşımı yapmalarını sağlayan Napster, 207 milyon dolara satıldı. O yıllarda davalık olduğu için iflas eden firma, bu kez yepyeni bir formatla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bundan 25 yıl önce, yani 1999 yılında hayatımıza giren ve o dönemler müzik dünyasını alt üst eden Napster, el değiştirdi. Markayı 207 milyon dolar karşılığında satın alan Infinite Reality, Napster'ı yeniden müzikseverlerle buluşturacak. Ancak bu kez bambaşka bir formatta...

Napster, o dönemler için kötü bir şöhrete sahipti. Platform, kullanıcıların birbirleri arasında ücretsiz olarak şarkı paylaşımları yapabilmelerine imkân tanıyordu. Tabii o yıllarda YouTube ve Spotify gibi platformlar olmadığı için şarkılar çok kıymetliydi ve Napster, kuruluş mantığı ile şarkıları çok daha ulaşılabilir ancak korsan hâle getiriyordu. Elbette bu durum, müzik endüstrisinin dikkatinden kaçmadı ve Metallica gibi grupların öncülüğünde mahkemelik olan Napster, 2001 yılında kapatıldı. Bir sene sonra iflas başvurusu yapan firma, marka hakkını korumaya devam etti.

Napster'ın yeni formatı nasıl olacak?

Infinite Reality, 207 milyon dolara satın aldığı Napster'a yepyeni bir soluk kazandıracak. Platform, insanların bir araya geldikleri ve konser ya da dinleme partileri düzenleyebilecekleri bir mecra hâline gelecek. Üstelik bu dinleme partileri ve konserler için 3 boyutlu sanal ortamlar bile oluşturulacak. Yani Napster, yıllar önce yaptığı gibi bir kez daha müzik endüstrisinde önemli bir başlangıç yapacak.

Bu arada; artık yasal sorunlar olmadığını söylemekte fayda var. Platform, 2016 yılından beri tıpkı Spotify gibi çevrim içi müzik platformu olarak kullanılabiliyor. Ancak Spotify ve Apple Music gibi rakipleri çok güçlü olduğu için kullanıcı sayısı fazla değil. Bakalım yeni özellikler, Napster'ı eski günlerine geri döndürebilecek mi...