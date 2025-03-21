Spotify, yakın çevrenizde konser verecek sanatçıları bir araya getiren yeni çalma listesi "Yakınındaki Konserler"i duyurdu. Bu çalma listesi, konsere gitmekten keyif alan kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, kullanıcıları mest edecek yeni bir özellik duyurdu. "Yakınındaki Konserler" isimli bir çalma listesi olarak karşımıza çıkan bu yeni özellik, en çok da konsere gitmeyi seven Spotify kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Peki Spotify'ın yeni özelliği neler sunuyor?

Yakınındaki Konserler isimli çalma listesi, bulunduğunuz bölgede konser verecek sanatçıları kapsıyor. Her sanatçının bir eserinin bulunduğu çalma listesi, konserin nerede olduğunu gösteriyor ve hatta bilet almanız için de yönlendirmeler yapıyor.

Spotify'ın yeni çalma listesi böyle görünüyor

Yukarıdaki ekran görüntüsü ile yeni özelliği biraz daha detaylandıralım. Türk pop müziğinin kıymetli isimlerinden Tuğba Yurt, 5 Nisan'da Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde bir konser verecek. Biz bu çalma listesi üzerinden bu konserin varlığından haberder olurken, istersek de doğrudan bilet satın alabileceğimiz sayfaya yönlendirme yapabiliriz. Bu çalma listesinin her çarşamba yenileneceğini de belirtelim.

Spotify'ın yeni çalma listesine ulaşmak isteyen kullanıcıların uygulamadaki Arama sayfalarına girdikten sonra "Canlı Etkinlikler" bölümüne dokunmaları yeterli. Yakınındaki Konserler listesi, burada sizleri bekliyor olacak.