NASA'dan Artemis 1 Açıklaması: 3. Fırlatma Ne Zaman?

NASA, SLS isimli roketin contalarındaki yakıt sızıntısı nedeniyle 2 kez ertelemek zorunda kaldığı Artemis 1 ile ilgili açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, üçüncü fırlatmanın ne zaman gerçekleşeceği duyuruldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süredir yeniden Ay'a gitmemizi sağlayacak Artemis 1 görevi ile gündemde. Öyle ki NASA'nın bu görev için özel olarak geliştirdiği Orion isimli uzay aracı, SLS isimli roketin contalarındaki yakıt sızıntıları nedeniyle tam 2 kez ertelendi. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ise Artemis 1'in 2 kez ertelenmesine neden olan bu conta sızıntılarının onarıldığından bahsetmiştik.

Şimdiyse bu önemli uzay görevi ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. NASA, SLS'nin ne zaman fırlatılacağını resmen açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre NASA'nın yeni uzay aracı, 27 Eylül Salı günü bir kez daha fırlatılmaya çalışılacak. Eğer bu girişim de başarısız olursa, bu kez 2 Ekim Pazar günü gözler yeniden NASA'ya çevrilecek.

İlk fırlatma başarılı olursa, 6 haftalık yeni bir süreç başlayacak

*NASA'nın yeni nesil fırlatma roketi.

Eğer işler yolunda gider ve NASA, 27 Eylül'de başarılı bir fırlatma gerçekleştirirse, bu kez 6 haftalık yeni bir sürece girmiş olacağız. Orion, bu süreçte Ay'ın çevresini dolaşıp duracak. Takvimler 5 Kasım 2022'yi gösterdiğinde ise Orion, yeniden gezegenimize dönmüş olacak. Bu süreç de başarılı bir şekilde tamamlanırsa, bu kez de Artemis 2 süreci başlamış olacak.

2025 yılına geldiğimizde, insanlık için çok önemli bir gelişme daha yaşanacak. NASA, Artemis 3 isimli görev kapsamında Ay'a insan indirecek. Üstelik bu insanlar arasında bir de kadın yer alacak. Böylelikle insanlık, yarım asır sonra yeniden Ay'a ayak basmış olacak. Ancak Artemis 3'ün tek olayı bu olmayacak. NASA, Artemis'ten öğrendikleriyle bu kez Mars'a insan göndermeye çalışacak. Bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmezken, beklentiler 2030'lu yılların sonu olacağı yönünde...