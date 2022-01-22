NASA'nın Ay'a İnsanlı İniş Görevi Artemis Ertelendi

NASA'nın Ay'a mürettebatlı iniş gerçekleştireceği Artemis görevi ertelendi. NASA başkanı, görevin 2025 yılından önce gerçekleşmesinin olası olmadığını açıkladı.

İnsanların aya ayak basmasının üzerinden 50 yıldan fazla bir süre geçti; ancak NASA bu durumu değiştirmek adına bir süredir planlar yapıyor. NASA, 2019 yılında Artemis görevi kapsamında önümüzdeki beş yıl içerisinde yepyeni bir roket ve kapsül sistemi kullanarak Ay’ın güney kutbunu keşfetmek amacıyla gezegenimizin uydusuna insan göndereceğini açıklamıştı; ancak görünen o ki uzay ajansının bu planlarının gerçekleşmesi tahmin edilenden daha uzun sürecek.

Asıl hedefi 2024 yılında aya insanlı iniş gerçekleştirmek olan Artemis görevinin bu hedefi, geniş bir kitle tarafından gerçek dışı olarak kabul edilmekteydi. NASA başkanı tarafından yapılan yeni bir açıklamada ise Artemis görevinin gerçekleşmesinin 2025 yılından önce olmasının olası olmadığı kabul edildi ve ajansın yeni hedefinin ise 2025’e kadar Ay’a mürettebatsız bir uzay aracı indirmek olduğu ifade edildi.

Yeterli fon ayırılmamış:

NASA, Ay'a mürettebatlı iniş tarihini geçen yıl Kasım ayında ertelenmişti. The Guardian'a göre NASA yöneticisi Bill Nelson, bir Ay’a iniş aracı geliştirmek gibi görev için gereken kapsamlı maliyetleri karşılanmasına yeterli fon ayırmadıklarını söyleyerek, gecikmelerin suçunu Kongre'ye yükledi.

Yaptığı açıklamada ajansın önceliğinin olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde Ay’a dönmek olduğunu kaydeden Nelson, “Son dava ve diğer faktörlerle birlikte, Artemis kapsamında ilk insanlı inişi muhtemelen 2025'ten daha erken olmayacak." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak NASA’nın iniş sistemi geliştirmek için şirketi Blue Origin yerine Elon Musk’ın SpaceX şirketinin seçmesini haksızlık olarak nitelendiren Jef Bezos’un ajansa dava açması da bu gecikmede önemli rol oynadı. Ancak davayı kaybeden Bezos’un bu çabası boşuna çıktı.

NASA, gelecekte en az 10 Ay inişi planlıyor

Öte yandan NASA'nın Lunar Gateway uzay istasyonunu inşa etmek ve ayda habitatlar, geziciler ve bilimsel ekipman gibi altyapılar oluşturmak gibi başka görevler için de planları mevcut. Ancak bunların gerçekleşmesi demek; oldukça ciddi miktarda bütçeye ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Buna dair Nelson, “İleriye dönük olarak, NASA gelecekte en az 10 Ay inişi planlıyor ve ajansın 2023 bütçesinden başlayarak gelecekteki arazi yarışması için fonlarda önemli artışlara ihtiyacı var” şeklinde kaydediyor.

NASA şu an Artemis I Çekirdek Aşaması için testlere devam ediyor ve roketin göreve hazır olduğundan emin olmak için testler yürütüyor.