Artemis 1’in Sürekli Ertelenmesine Neden Olan Sorun Çözüldü

NASA, daha önce Artemis-1 görevinin tamamlanabilmesi için yapılacak olan fırlatmalarda iki defa sorun çıkaran ve fırlatmaya engel olan contaları değiştirdiğini açıkladı.

Uzun bir aradan sonra yeniden Ay’a gitmeye hazırlanan NASA, bu amaçla başladığı Artemis-1 görevinde Orion adlı uzay aracını, SLS adlı roketle insansız olarak fırlatmayı deneyecekti. Bu görev iki defa daha fırlatma gerçekleşmeden önce yaşanan sızıntı sorunu nedeniyle ertelenmişti.

Her iki denemede de bir contadan yakıt sızıntısı gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. NASA mühendisleri şimdi bu sızıntıya neden olan contanın değiştirildiğini açıkladı. Her şey yolunda giderse fırlatma bu ay içerisinde gerçekleştirilecek.

NASA yeniden Ay’a gidebilecek mi?

SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) roketindeki sızıntı geçtiğimiz Cuma günü sorunlu contanın değiştirilmesi ile çözülmeye çalışılıyor. Şu anda rokette bir sorun yok gibi gözükse de öncesinde NASA’nın bazı testler yapması gerekiyor. 3 Eylül’de oluşan sızıntıyla birlikte 29 Ağustos’taki fırlatmayı engelleyen hidrojen kaçağının gerçekleştiği küçük açıklığı da kapatan NASA şimdi aracı yeniden test edecek.

Bu defa yapılacak olan çalışmalarda NASA, öncelikli olarak yakıt tanklarının doğru şekilde çalıştığından emin olmak için yakıt testi yapacak. 2.786 milyon litrelik yakıt bir kez daha tanklara doldurulacak. NASA bu testi 17 Eylül’de tamamlayıp yeni bir fırlatma denemesinde bulunuyor.

NASA daha önce yaptığı açıklamalarda 23 Eylül’de yeniden fırlatma denemek istediğini belirtmişti. Öte yandan kurallara göre NASA, 20 günde bir Artemis-1’in uçuş kontrol sistemlerini test etmek zorunda. Bu testleri de sadece ABD Uzay Kuvvetleri’nin Kennedy Uzay Merkezi Araç Birleştirme Binası’nda yapabiliyor. Daha önce uçuş ertelendiği için 20 gün ek süre veren ABD Uzay Kuvvetleri, son testlerin ardından bir kez daha NASA’ya ek süre vermek durumunda kalacak gibi gözüküyor.