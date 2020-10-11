NASA Uzmanına Göre Asteroid Sanılan Şey Eski Bir Roket

NASA asteroid uzmanı Paul Chodas'a göre Dünya'ya yaklaşmakta olan ve asteroid olduğu tahmin edilen nesne aslında eski bir roket. Söz konusu nesnenin Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2'yi Ay'a iten Centaur üst kademe roketi olduğunu tahmin ediliyor.

NASA asteroid uzmanı Paul Chodas, önümüzdeki ay geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girecek olan ve asteroid olduğu sanılan cisim hakkında ilginç bir şey keşfetti. Görünüşe göre asteroid olduğu sanılan cisim aslında asteroid değil. Chodas, nesnenin 54 yıl önce gerçekleştirilen başarısız bir Ay inişinden kalma eski bir roket olduğunu düşünüyor.

Chodas, 2020 SO'nun Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2'yi Ay'a iten Centaur üst kademe roketi olduğunu tahmin ediyor. Normalde üst kademe roketinin Ay'ı geçmesi ve Güneş'in çevresindeki yörüngede yolculuğunun son bulması gerekiyordu. Söz konusu nesne, Hawaii'de bulunan ve Dünya için potansiyel risk taşıyan asteroidleri aramakla görevli olan bir teleskopla keşfedildi. Nesnenin büyüklüğünün ise 6-12 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Nesne, tipik bir asteroidden farklı davranıyor:

İlginç keşfi hakkında konuşan Chodas, dikkatini çeken şeyin, nesnenin bir asteroid için pek de alışılmadık bir şekilde Güneş'in etrafında neredeyse dairesel bir yörüngede hareket etmesi olduğunu söylüyor. Bununla birlikte nesnenin Dünya ile aynı düzlemde olması ve bir asteroid için yavaş sayılabilecek 1500 mil hızla Dünya'ya yaklaşıyor olması da Chodas'ın dikkatini çeken diğer detaylar arasında yer alıyor.

Henüz ne olduğu tam olarak bilinmeyen nesne Dünya'ya yaklaşmaya devam ettikçe gök bilimciler de yörüngesinin haritasını çıkartabilecek ve radyasyon ve Güneş'in termal etkileri tarafından ne kadar itildiğini belirleyebilecekler.

Eğer yaklaşan nesne eski bir roketse dış etmenlere karşı daha az duyarlı olan devasa bir asteroidden daha farklı bir şekilde hareket edecektir. Chodas, dışarıda asteroid olmayabilecek düzinelerce nesne olduğunu, ancak hareketlerin kimliklerini doğrulamak için fazla belirsiz veya karışık olduğunu belirtiyor.