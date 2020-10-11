Aşk Hormonu, Koronavirüs Tedavisinde 'Anahtar' Olabilir

ABD'nin Ohio Üniversitesi'nden bilim insanları, aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin, COVID-19 tedavisinde 'anahtar rol' oynuyor olabileceğini düşünüyor. Detayları Physiological Genomics dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, birçok önemli bulgu elde etti.

Bilim insanları, aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde araştırılmaya değer olduğunu düşünüyor. ABD'deki Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ali İmami ve arkadaşları, oksitosinle yakından bağlantılı ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin verisini kullandı.

Yapılan incelemeler sonucunda özellikle karbetosin isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüs hastalarında vücudun kendi dokularına saldırdığı "sitokin fırtınasını" tetikleyen iltihaplı belirteçlerin azalan dışavurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığı gözlemlendi.

Oksitosin, COVID-19 hastalarında sitokin fırtınasının tedavisinde potansiyele sahip:

Karbetosinin imzası olarak da bilinen bu özelliklerin, koronavirüse bağışıklıkta önemli bir rol oynayan T-hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin faaliyetini harekete geçirebileceğine işaret ettiği belirtildi. Bununla birlikte karbetosinin imzasının, COVID-19 için bir tedavi olarak incelenen ve antiretroviral tedavi olan lopinavirikine de benzediği biliniyor.

American Fizyoloji Derneği'nden yapılan bir basın açıklamasında araştırmacılar, oksitosinin, COVID-19 hastalarında sitokin fırtınasının tedavisinde potansiyele sahip olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Daha önce yapılan araştırmalar, oksitosinin iltihaplanmayı azaltmada rolü olduğunu, beyinde üretildiğini ve üreme ve doğum süreciyle bağlantısı olduğunu ortaya koymuştu.

Kısa süre önce Physiological Genomics dergisinde yayınlanan raporda yazarlar, "oksitosin veya oksitosin sisteminin yeni bir bağışıklık hedefi olabileceği mekanizmaları anlamanın" kritik olduğunu bildirdi.

Yapılan çalışmanın detayları "Physiological Genomics" dergisinde yayımlandı.