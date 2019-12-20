NASA'dan Boeing Starliner CST-100 Açıklaması

Boeing’in Starliner kapsülünün ilk uçuşunda başarısız olduğu NASA tarafından da onaylandı. Peki Boeing Starliner CST-100 şu anda nerede? Gelin NASA'nın açıklamasına daha yakından bakalım.

Boeing’in Starliner kapsülü bugün Florida’da bulunan Cape Caneveral üssünden fırlatıldı ancak planlandığı gibi yörüngeye giremedi. NASA Başkanı Jim Bridenstine olayı Twitter üzerinden şöyle duyurdu: "Starliner dengeli yörüngede. Uluslararası Uzay İstasyonu ile buluşma için gerekli yanma gerçekleşmedi. Sorun üzerinde çalışılıyor.’’

NASA Başkanı'nın açıklaması bununla da kalmadı. Bridentsine, daha fazla ayrıntı vermekten çekinmeyerek sözlerine şöyle devam etti: “Starliner hassas kontrolü sağlamak için beklenenden daha fazla yakıt yaktı. Bu, @Space_Station buluşmasını engelledi.’’

NASA, aracın yörüngede olmadığını doğruladı:

NASA öğleden sonra son açıklamayı yaparak sabahın ilk saatlerinde başarıyla fırlatılan CST 100’ün planlanan yörüngesinde olmadığını doğruladı ancak yayın kesildikten sonra Boeing Starliner CST 100’ün şu anki net konumu bilinmiyor.

İnsansız olan Starliner kapsülünde astronotluk görevi, mavi bir uzay giysisi giydirilen Rosie adında bir kuklaya verilmişti. Bugünkü testin gelecek yıl gerçek astronotlarla gerçekleştirilecek uçuş için rehber olması planlanıyordu. Ayrıca Starliner deneyler için yüzlerce tohumun yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 6 astronot için çeşitli yeni yıl hediyeleri de taşıyordu.

Önümüzdeki süreçte hem Boeing hem de NASA'dan gelecek olan açıklamalar, aracın akıbetinin ne olduğunu bizlere gösterecek. Biz de gelişmeleri anbean takip ederek sizlere aktarıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.