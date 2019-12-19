NASA, Devasa Boyutlarda Yeni Güneş Patlaması Tespit Etti

Güneş’in yüzey sıcaklığı 5.500 dereceye kadar ulaşabiliyor. NASA’daki bilim insanları ise Güneş’in bu cehennem sıcaklığındaki yüzeyinde yeni bir tür devasa patlama tespit ettiler.

Güneşin yüzeyinden dışarıya doğru dalgalanan ve tekrar yüzeye dönüş yapan büyük patlamalara ‘Güneş patlamaları’ adı verilmekte. Fakat NASA’nın güneş gözlemleri yapan bir ekibi, daha önce gözlemlenmeyen bir patlama tespit etti.

Yeni tespit edilen güneş patlamasının, güneşin yüzeyinden ayrılmadan hemen önce yüzeye geri döndüğü ve daha sonrasında sekip dışarıya dalgalandığı gözlemlendi. Bunun sonucunda da devasa boyutta bir manyetik patlamaya yol açtı.

Tespit edilen manyetik patlamanın görüntüsü:

Bilim insanları daha önce Güneş’in yüzeyindeki güneş patlamalarının manyetik alanlarının birbiriyle bağlantı kurduğunu gözlemlemişti. Ancak bu bağlantıların tek bir manyetik alanın yüzeyden sekip patlaması sonucu oluştuğu ilk defa gözlemleniyor.

Bilim insanları, bu sürece dair yeni bilgiler toplamanın uzaydaki atmosfer olaylarını anlamak ve Dünya’nın yörüngesinde yer alan uyduları Güneş radyasyonlarından korumak için oldukça önemli olduğunun altını çiziyor.

Güneş, şu anda ‘solar minimum’ olarak adlandırılan bir dönemden geçiyor

Güneşin içinde olduğu solar minimum döneminde, yıldızın yüzeyindeki Güneş lekeleri oranında ciddi oranda bir azalma meydana gelir. Ancak bu süreç aynı zamanda manyetik alanının zayıflamasına da yol açar. Bu da güneş patlamalarının daha sık yaşanmasını ve yıldız sistemimizin içine daha fazla saçılmalarını mümkün kılar.

Güneş’in içinde bulunduğu bu sürecin Dünya’ya ve canlılarına karşı tehdit oluşturduğu pek de söylenemez. Fakat astronotlar ve yörüngedeki uydular için oldukça fazla risk barındırmakta.

Bilim insanları, kozmik dalgaların şiddetini ölçmek için de özel hava balonları kullanıyorlar. Kozmik dalgalar Dünya’nın atmosferi ile temasa geçtiği anda, bu balonları kullanarak dalgaların boyutunu tespit edebiliyorlar.

Dünya atmosferi ile temasa geçen en şiddetli kozmik dalgalar 2009-2010 yıllarında, Güneş’in içinde bulunduğu son ‘solar minimum’ döneminde kaydedildi ancak bilim insanları, yakın bir zamanda Güneş’ten yayılan çok daha şiddetli kozmik dalgalara maruz kalabileceğimize inanılıyor.

Güneş patlamalarının görüntüsü: