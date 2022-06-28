NASA'nın Capstone Uydusu Uzaya Fırlatıldı! [Video]

NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu Capstone, dakikalar önce uzaya fırlatıldı. Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen fırlatmada herhangi bir sorun yaşanmadı. Capstone, aylar boyunca Ay'ı inceleyecek ve insanlığın yeniden Ay'a inişi için NASA'ya bilgi sağlayacak.

İnsanlığı yeniden Ay'a götürecek olan Artemis isimli bir program kapsamında çok önemli bir gelişme yaşandı. NASA, Artemis'in bir parçası olan Capstone isimli uzay aracı için bir fırlatma gerçekleştirdi. Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen fırlatma kapsamında uzaya mikrodalga fırın boyutunda bir uydu gönderildi. "CubeSat" kategorisindeki uydu, toplayacağı verileri NASA'ya gönderecek ve insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlayacak.

NASA'nın CubeSat uydusu, Yeni Zelanda merkezli Rocket Lab tarafından uzaya götürülecek. Bu makalenin yazıldığı anlarda uzaya doğru yolculuğa çıkmış olan uydu, insanlığın yeniden Ay'a gidişi için kritik önem arz ediyor.

NASA'nın küp uydusu, Electron isimli roketle taşınıyor

*Canlı yayından paylaşılan bir görüntü.

Capstone isimli küp uydu, Electron isimli bir roketle uzaya götürülüyor. Rocket Lab CEO'su Peter Beck'e göre Electron, kendileri adına bugüne kadarki en ağır yükü taşıyacak. Küp uydular hafif olsalar da yalnızca bu görev için Lunar Photon isimli özel bir uzay aracı da geliştiren Rocket Lab, Capstone'u Ay'a doğru yörüngede tutabilmek için özel manevralar yapacak. Yani NASA'nın uzay misyonu, Rocket Lab için de oldukça önemli.

Bu arada; Yeni Zelanda'daki fırlatmanın geciktiğini belirtelim. Aylar boyunca Ay'ı inceleyecek ve NASA'ya bilgi paylaşımı yapacak olan küp uydu, aslında dün fırlatılacaktı. Ancak dün konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve Rocket Lab'a bir gün daha süre verildiği açıklandı. Hava koşullarının uygun olması, NASA'ya zaman tanımıştı. Rocket Lab ise bu süreçte son hazırlıklarını sağlıklı bir şekilde yapmış oldu...

İşte NASA'nın Ay'a doğru gönderdiği küp uydunun fırlatıldığı tarihi anlar (fırlatma anını izlemek için video oynatıcıyı geri sayımın sıfıra yaklaştığı ana geri kaydırabilirsiniz):