NASA'nın Dünya Turnuvası adlı yarışmasını düzenleyen kişi olan Dünya Gözlemevi internet sitesinin editörü Michael Carlowicz, daha en başında Van Gölü fotoğrafının yarışmayı kazanacağını bildiğini söyledi.

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonundan çekilen 32 fotoğrafı "yarıştırdığı" Dünya Turnuvası adlı yarışmayı Van Gölü fotoğrafı kazandı. İçişleri Bakanı tarafından dahi oy çağrısı yapılabilecek kadar popüler hale gelen yarışmayla ilgili açıklamalar, kazanan fotoğrafın açıklanmasının ardından dahi bitmiyor.

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan yarışmanın arkasındaki kurum olan Dünya Gözlemevi internet sitesinin editörü Michael Carlowicz, Dünya Gözlemevi sitesinin 1999'da NASA Bilim Biriminin parçası olarak kurulduğunu ve her gün yeryüzünün uzaydan çekilen fotoğraflarını yayınladığını ifade ederken; ağırlıklı olarak kültürel yapılar, coğrafi ve iklim şekillerine ilişkin astronotların çektiği fotoğraflardan arşivler oluşturduklarını belirtti.

NASA, fotoğraf çekmeleri için astronotlara talimat veriyor

Fotoğraf çekimi işlemlerinin tamamen rastgele olmadığını ifade eden Carlowicz, "NASA Johnson Uzay Merkezinin bir takımı var, Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi. Bu birim astronotlara uzaya gitmeden önce fotoğraf eğitimi verir. Orada iken de onlara her gün belirli hedefler koyar. Örneğin 'bugün şu saatte Amazon Ormanları'nın üzerinden geçeceksiniz lütfen fotoğraf çekin. Şu saatte başka bir yerde olacaksınız oranın fotoğraflarını çekin.' şeklinde NASA Johnson Merkezi talimat verir" ifadeleriyle NASA'nın bu konuda özellikle görev verdiğini belirtiyor.

Dünya Turnuvası için başlangıçta yaklaşık 190 fotoğrafın seçildiğini, bunlardan da elemeler yaparak sona kalan 32 fotoğraf ile turnuva düzenlediklerini dile getiren Carlowicz, farklı kanallardan önerilen fotoğrafları seçmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Van Gölü 5 kişi tarafından önerildi, fotoğrafı bunun üzerine ben seçtim" dedi.

Yarışmanın başında Van Gölü fotoğrafının birinci olacağı tahmin ediliyormuş

Van Gölü fotoğrafının yarışmayı kazanacağını önceden tahmin ettiğini söyleyen Carlowicz, "Van Gölü'nü seçmemin biraz da eğlenceli bir hikayesi var. Bunu (turnuvayı) martta ilk düzenlediğimizde çalışma arkadaşlarıma 'Hangisinin kazanacağını biliyorum. Van Gölü kazanacak' demiştim" ifadelerini kullanıyor.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in Astronot Rubins'i Van'a davet etmesi ve kendisine Van Kedisi hediye edeceklerini açıklamasına ilişkin "Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bunun oldukça hoş ve kibarca olduğunu düşünüyorum" diyen Carlowicz, Rubins'in halen Uluslararası Uzay İstasyonunda görevde olduğunu ve yakın zamanda Dünya'ya döneceğini hatırlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, astronot Kate Rubins'i fahri hemşehri ilan edecek

Van Gölü fotoğrafının yarışmada birinci olmasının ardından konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Rubins'i, rekorlar kitabına girmiş Van Kahvaltısı'nı yapmaya davet ediyoruz. Bisiklet tutkunu olan Rubins'in, Vangölü aktivistleriyle birlikte Van Gölü sahilinde bisiklet turuna katılmasını istiyoruz. Ayrıca Rubins'in dalgıç olduğunu biliyoruz. Van Gölü'nde yüzyıllardır yaşayan ve kısa bir süre önce keşfedilen bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan balık türünün küçük mercan olduğu tespit edildi. Rubins ile inci kefaline kardeş olan mercan balığını dünyaya tanıtacağız. Kate Rubins, kentimize geldiğinde üniversitemiz tarafından hediye edilen Van kedisini, kendisine takdim edeceğiz. Van Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla bu hafta Astronot Kate Rubins'i fahri hemşehri olarak ilan edeceğiz" ifadelerini kullanmış ve Rubins'in artık bölgenin tanıtım elçisi olduğunu dile getirmişti.