İçişleri Bakanı, Van Gölü Fotoğrafı İçin Oy İstedi

NASA'nın "Dünya Turnuvası" kapsamında finale yükselen Van Gölü fotoğrafı, siyasileri de harekete geçirdi. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere çok sayıda siyasi isim ve yetkili kurum, Van Gölü fotoğrafına oy verilmesi için vatandaşlara çağrılarda bulundular.

NASA'nın başlatmış olduğu "Dünya Turnuvası" isimli bir yarışma kapsamında fotoğrafı çekilen Van Gölü fotoğrafı, daha önceki etaplarda öne çıkmayı başararak finale kadar yükselmiş durumda. Oylamanın bitmesine çok kısa bir süre kalmışken, ülkemizdeki siyasilerden de konuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı.

Aslına bakacak olursak hem bizler tarafından hem de ülkemizdeki diğer medya organlarından, Dünya Turnuvası'nda finale kalan Van Gölü fotoğrafı için çağrılar yapılmıştı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölümüz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." diyen Soylu, vatandaşlara da oy verme çağrısında bulundu.

İşte Süleyman Soylu'nun o açıklaması

Elbette, Van Gölü'ne destek isteyen tek isim Süleyman Soylu değildi. Bakan Murat Kurum, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, Van Gölü'ne oy verilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundular.

2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çekilen görüntü, Van Gölü'nün tonlarını gözler önüne seriyor ve oldukça da etkileyici. Ancak Van Gölü'nün rakibi olarak finale yükselen diğer görüntü de hiç fena değil. "Hareket Halindeki Yıldızlar" isimli diğer finalist, ISS'ten çekilmiş olan uzun pozlamalı fotoğrafların derlenmesinden oluşuyor.

Eğer sizler de NASA'nın Dünya Turnuvası kapsamında finale yükselen Van Gölü fotoğrafına oy vermek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Oylamanın hala devam ettiğini ancak son gününde olduğunu belirtmek isteriz.