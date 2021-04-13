2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Van Gölü fotoğrafı, oylamada finale kaldığı "Tournament Earth" isimli yarışmayı kazandı.

NASA Astronotu Kate Rubins, Eylül 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaparken Dünya'ya dönüp baktı ve o sırada üzerinde oldukları Van Gölü'nün bir fotoğrafını çekti. Söz konusu fotoğraf daha önce NASA tarafından paylaşıldı, defalarca kez haberi yapıldı.

Ancak bu kez haber olma sebebi bambaşka... Şubat 2021'den bu yana devam Tournament Earth (Dünya Turnuva) yarışmasında 32 aday arasından geçtiğimiz hafta başlayan final aşaması sonuçlandı.

Yarışma boyunca toplam 930 bin oy kullanıldı ve kazanan Van Gölü fotoğrafı oldu:

Yarışma sonuçlarını resmi internet sitesinde duyuran NASA, benzer fotoğrafları sevenleri Earth Observatory'nin resmi internet sitesine davet etti. Bu site üzerinden dilediğiniz konumun uzaydan çekilmiş fotoğraflarına göz atabiliryorsunuz.

NASA'nın uzaydan Dünya fotoğraflarının nasıl çekildiğini anlatan video serisine göz atabilirsiniz: