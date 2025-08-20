Google ile NASA, uzaydaki astronotların hastalıklarını teşhis ve tedavi etmeyi amaçlayan bir yapay zekâ teknolojisi üzerinde çalışıyor. Henüz erken aşamada olan teknoloji, şimdiden doğru sonuçlar veriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile NASA arasında dikkat çeken bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında geliştirilen bir yapay zekâ, uzun süreli görevler için uzaya gönderilen astronotların yaşayabilecekleri sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi etmek için kullanılabilecek. Gelin hep birlikte bu iş birliğinin detaylarına yakından bakalım.

Uzaya insan gönderme planları çok uzun zamandır konuşuluyor olsa da şu an için somut bir adım atılamadı. Ancak NASA'nın Ay'a bir üs kurma çabası, son dönemlerde hiç olmadığı kadar ilerledi. Hâl böyle olunca Ay'a yerleşecek insanların çok uzun süre boyunca orada kalmaları durumu yaşanabilir. İşte Google ile yapılan iş birliği de tam olarak buna odaklanıyor. Neticede Ay'a "yerleşen" bir astronot, herhangi bir sağlık sorunu yaşayabilir. Yapay zekâ, tam olarak burada devreye girecek.

Yeni teknoloji erken aşamada olsa bile umut verici!

"Mürettebat Tıbbi Görevlisi Dijital Asistanı" olarak isimlendirilen proje, henüz çok erken aşamada. Ancak yapılan açıklamaya göre astronotlara doktorluk edecek yapay zekâ, bu hâliyle bile doğru tehşis ve tedavi süreçleri belirleyebiliyor. Bu teknolojinin aktifleştirilmesiyle astronotlar, uzun süreli görevlerde yaşayabilecekleri hastalık durumları için Dünya'da bulunan bir doktora ihtiyaç duymayacaklar.

Bu haberimizi okuduktan sonra astronotların bugün uzayda nasıl tedavi edildiklerini merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotlar, temel tıbbi prosedürlerle ilgili eğitim alıyorlar. Ayrıca ilaçların yanı sıra damar içi sıvı uygulaması, entübasyon ve yara bakımı gibi konularda da detaylı olarak bilgilendiriliyorlar. Google ile NASA'nın geliştireceği yapay zekâ, bu durumun iyileşmesini sağlayacak.