Erkek doğum kontrol yöntemleri uzun süredir tartışma konusu. Kadınlar için yıllardır kullanılan hapların benzeri, erkekler için hâlâ geliştirme aşamasında. Son günlerde gündeme gelen yeni bir çalışma, bu alandaki beklentileri yeniden canlandırdı.

Son zamanlarda "erkek doğum kontrol hapı bulundu" şeklinde pek çok habere rastlamak mümkün. Ancak gerçekte, henüz raflara çıkmaya hazır bir ilaç söz konusu değil. Şu anda yalnızca ilk aşama bir klinik deneme süreci yürütülüyor. Yani ilacın eczanelerde satışa sunulması için daha çok erken. Öte yandan araştırmalar hız kazanmış durumda ve ilerleyen dönemde somut sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.

Kısa süre önce paylaşılan bir araştırmada, YCT-529 adlı bir molekülün insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı duyuruldu. Çalışmaya katılan 16 sağlıklı erkek gönüllüye ilacın farklı dozları tek seferlik olarak verildi. Bu ilk denemede amaç, ilacın vücutta nasıl bir etki yarattığını ve herhangi bir yan etkiye yol açıp açmadığını görmekti.

Sperm üretimini durduruyor ama hormonlara dokunmuyor

Bu ilaç, erkeklerde sperm üretimini geçici olarak durdurmayı hedefliyor ve bunu hormonlara müdahale etmeden yapması bekleniyor. Yapılan ilk denemelerde, kısa süreli kullanımda ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor: Bu çalışma sadece tek dozluk denemeleri kapsıyor ve sperm üretimi üzerindeki etkiler bu aşamada ölçülmedi.

İlaç şu an sadece ilk insanlı denemelerini geçmiş durumda. Bundan sonraki aşamalarda, uzun süreli kullanımda etkili olup olmadığı ve herhangi bir yan etki oluşturup oluşturmadığı araştırılacak. Kısacası, erkek doğum kontrol hapı için yolun henüz başındayız. Pek çok ilaç gibi düzenli kullanımda çok fazla yan etkiye sahip olduğu tespit edilebilir ya da FDA izni alarak ticari bir ürüne dönüşebilir. Her ne olursa olsun erkekler için doğum kontrol hapının henüz eczaneye gidip alabileceğiniz bir ürün olmaya çok uzak olduğunu söyleyebiliriz.