İtalya'nın Sicilya Adası'nda çekilen bir görüntü, NASA tarafından günün görseli olarak paylaşıldı. Görselde bir kayalığın üzerinde Ay, Venüs ve Jüpiter açık şekilde görülebiliyor.

Fotoğrafçı Giovanni Passalacqua, İtalya'nın Sicilya Adası'nda gökyüzünün fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflardan birinde Ay, Venüs ve Jüpiter bir arada yer alıyordu.

Bu fotoğraf, NASA tarafından da paylaşıldı. Dünya'dan bakınca görülebilen en parlak 4 gök cisminden 3'ü bir arada fotoğraflanmış oldu.

Gün doğmadan önce çekilen şaheser

Fotoğraf, üçgeni andıran bir kayalığın üzerinde gök cisimlerini kadraja almayı başardı. 27 Nisan 2022 yılında çekilmiş olan görselde ortada Venüs, solda Jüpiter ve sağda da Ay yer alıyor. Dünya ile bu gök cisimleri arasındaki mesafelerden kaynaklı olarak, üç gök cisminin arasında en küçüğü olan Ay fotoğrafta en büyük gözükürken, gerçekte üçünün içinde en büyük gök cismi olan Jüpiter ise en küçük gözüken gök cismi oldu.

Bu fotoğraf belki de bir süre için Sicilya'dan çekilebilecek son fotoğraflardan biri olabilir. Zira Akdeniz adasında Etna Yanardağı da aktif durumda. Yanardağın püskürttüğü duman ve parçacıklar, gökyüzünü net bir şekilde görebilmeyi oldukça zorlaştırıyor. Ayrıca üç gök cismini de benzer şekilde aynı kadrajda buluşturabilmek iyi hesaplama yapmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde Türkiye'den yeterince iyi bir kamera ve lens sistemiyle çekilecek olan fotoğraflarda Ay, Mars ve Venüs bir arada görüntülenebilecek. Belki de önümüzdeki aylarda benzer bir fotoğraf ülkemizden gelecektir.