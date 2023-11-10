NASA, Dünya'dan 4,3 milyar ışık yılı uzaktaki MACS0416 isimli galaksi kümesinin yeni bir görüntüsünü paylaştı. James Webb ile Hubble'ın ortak çalışması olan görüntü, etkileyici olduğu kadar da ilginç hususlar içeriyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay tutkunlarını kendine hayran bırakacak bir çalışma yaptı. Kurum, bu çalışma kapsamında James Webb Uzay Teleskobu ile Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak, gezegenimizden 4,3 milyar ışık yılı uzakta olan "MACS0416" isimli galaksi kümesinin fotoğrafını çekti. NASA, paylaştığı görüntünün "evrenin şimdiye kadar çekilmiş en kapsamlı görüntülerinden biri" olduğunu söyledi. Öte yandan; NASA'ya göre az sonra paylaşacağımız görüntü, evrenin bugüne kadar çekilmiş en renkli görüntüsü.

Hubble Uzay Teleskobu, görünür ışığı toplama konusunda çok iyiyken, James Webb Uzay Teleskobu ise kızılötesi dalgalarda çok iyi. İşte bunun bilincinde olan NASA mühendisleri, her iki teleskobu da kullanarak hem görünür ışığı hem de kızılötesi ışınları aynı kareye yerleştirmeyi başardılar. Çalışmanın sonucunda, tonla detay içeren ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Gelin hep birlikte NASA'nın paylaştığı MACS0416 görüntüsüne bakalım.

İşte NASA'nın paylaştığı fotoğraf

Yukarıdaki görüntü, renkli görünüyor olsa da tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ancak NASA, yukarıda gördüğümüz renklerin neleri anlattığını tek tek anlattı. Yapılan açıklamaya göre mavi renk tonuna sahip galaksiler, gezegenimize nispeten yakınlar. Renk kırmızıya döndükçe, galaksinin Dünya'ya olan uzaklığı artıyor. Ancak yukarıdaki görüntüde yer alan nesneler sadece galaksilerden ibaret değil. Gelin biraz daha derine inelim.

Görüntüde onlarca galaksinin arasında duran bir "kaiju yıldızı" bulunuyor. NASA'nın "Mothra" olarak isimlendirdiği bu kaiju yıldızı ile ilgili incelemelerde bulunan bilim insanları, yıldız sisteminin aslında yıllar önce de orada bulunduğunu fark ettiler. Ancak görülebilmesi için galaksiler ile Mothra arasında özel bir hizalanma oluşması gerekiyordu ve paylaşılan son görüntüde bu durum gerçekleşmiş durumda.

James Webb Uzay Teleskobu ile Hubble Uzay Teleskobu, MACS0416'da 14 geçici aksiyon tespit ettiler. Bu geçici aksiyonların 12 tanesi, 3 galakside yaşandı ve daha çok yer çekimsel merceklenmeyle ilgiliydi. Uzmanlar, diğer 2 geçici olayın ise büyük olasılıkla süpernova olduğunu açıkladılar. Uzay bilimciler, MACS0416'nın bunlardan kaynaklı olarak "Noel Ağacı" olarak anılabileceğini söylediler.

Bu görüntülerin yüksek çözünürlüklü versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.