NASA, Mürettebatlı Crew Dragon Görevinin Tarihini Açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün yaptığı duyuruda SpaceX’in Crew Dragon’uyla yapılacak insanlı görevin tarihini açıkladı. 27 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan görevde iki ABD astronotu Crew Dragon’la birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.

Geçtiğimiz aylarda sizlere ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronotlarını SpaceX'in taşıyacağını söylemiştik. NASA’nın böyle bir karar almasındaki en önemli faktörse elbette SpaceX ve bu konudaki rakibi Boeing arasındaki fiyat farkıydı.

Buna göre SpaceX, NASA’nın astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırmak için NASA’ya 55 milyon dolarlık bir maliyet çıkarmıştı. Öte yandan SpaceX’in rakibi olan Boeing, bu maliyetin neredeyse iki katını, 90 milyon doları, işaret etmişti. Böylece NASA’nın seçimi SpaceX’ten yana olmuştu. İşte bugün, NASA’dan beklenen açıklama geldi.

İnsanlı Crew Dragon görevi 27 Mayıs’ta:

NASA, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyurusunu takiben bugün yeni bir duyuru yaptı. Geçtiğimiz ay SpaceX’in Crew Dragon aracıyla ilk mürettebatlı uçuşun mayıs ayında gerçekleşeceğini söyleyen kurum, bugün tarihi netleştirdi. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek astronotlar, 27 Mayıs tarihinde yolculuğa başlayacaklar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin neredeyse son 10 yıldır yapacağı ilk mürettebatlı uçuş olacak olan bu uçuş, iki ABD astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştıracak. Astronotlar, SpaceX’in Crew Dragon kapsülünde yer alırken kendilerini Dünya’dan ayıracak roket yine SpaceX’in Falcon 9 roketi olacak.

NASA tarafından yapılan duyuruda Crew Dragon’da yer alacak astronotların isimleri de açıklandı. Duyuruya göre Robert Behnken ve Douglas Hurley, SpaceX’in Crew Dragon’unuyla yolculuk edecek. İkili, Falcon 9 roketinden ayrıldıktan sonra Crew Dragon içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırılacak.

NASA’nın SpaceX’in Falcon 9 roketini ve Crew Dragon kapsülünü kullanacağı fırlatma, 27 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 23:32’de başlayacak. Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılacak. Bu fırlatmayla birlikte ABD, 2011 yılının haziran ayından bu yana kullandığı Rus yapımı Soyuz roketlerini ilk defa kullanmamış olacak.