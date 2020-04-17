NASA, Mars'tan Örnek Getirmek İçin Planını Açıkladı

NASA, Mars yüzeyinden örnekler almak için yaptığı yeni planı açıkladı. NASA’nın açıklanan planıyla Mars atmosferinden ilk defa insan yapımı bir araç, Dünya’ya doğru hareket etmiş olacak.

NASA, Kızıl Gezegen Mars çalışmalarında başka bir evreye geçmek için önemli bir plan yaptı. Mars yüzeyinin analizini yapmak isteyen uzay ajansı, Perseverance aracını kullanarak Kızıl Gezegen’in yüzeyinden toprak örnekleri almayı ve bunları Dünya’ya geri getirmeyi planlıyor.

Uzay ajansının önde gelen bilim insanları, Mars’ın yüzeyinden örnekler toplanması ve bu örneklerin Dünya’ya getirilmesi için bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bir plan yaptılar. Gerçekleştirilen çevrimiçi bir toplantıda açıklanan plan, oldukça zor görünüyor.

Mars’ın yüzeyinden örnekler önümüzdeki yıllarda toplanmaya başlanacak

NASA’nın Mars yüzeyinden örnek toplama planının ilk kısmında Mars’ta araştırma yapacak Perseverance aracı bulunuyor. Perseverance’ın lansmanı, koronavirüs salgınına rağmen temmuz ayında yapılacak. Aracın 12 Temmuz’da Dünya’dan fırlatılması bekleniyor.

Perseverance, Mars’a indikten sonra üzerine yerleştirilmiş olan matkap ve toprak kepçesini kullanarak Kızıl Gezegen’in yüzeyinden 30 tüpü dolduracak kadar toprak ve taş örnekleri toplayacak. Toplanan örnekler Perseverance aracında saklanacak.

İlk defa insan yapımı bir uzay aracı Mars’tan ayrılacak

Planın ikinci aşamasında ise başka bir uzay aracı bulunuyor. 2026 yılında Dünya’dan fırlatılması beklenen ikinci araç, 2028 yılında Mars’ta olacak. İkinci uzay aracı, Mars’ın Jezero kraterinde Perseverance’ın yakınına inecek.

Araç, Perseverance için kapılarını açacak ve toprak örnekleri bulunan 30 tüpü Perseverance’ten alacak. Araç, aldığı örnekleri beraberinde getirdiği daha küçük bir uzay aracına yerleştirecek. Bu küçük roket de örneklerle beraber kendini Mars’tan uzaya fırlatacak. Bu sayede Mars atmosferinden ilk defa insan yapımı bir uzay aracı çıkmış olacak.

Küçük roket, Mars’tan ayrıldıktan sonra yakınlarda bekleyen üçüncü bir uzay aracının yörüngesine ulaşacak. Bu üçüncü uzay aracının örnek alma bölümü, küçük roketten örnekleri alacak. Üçüncü uzay aracı ise 2031 yılında Dünya’ya geri dönecek.

Mars Keşif Programı Başkanı: Kesinlikle basit bir görev değil

NASA’nın Mars’tan örnek getirme planı hakkında açıklama yapan NASA’nın Mars Keşif Programı Başkanı Jim Watzin, Mars’tan örnek alamamış olmanın 21.yy’ın en büyük eksikliği olduğunu söyledi. Watzin, buna rağmen gerçekleştirilmesi planlanan bu görevin de kesinlik basit bir görev olmadığını açıkladı.

Mars’a yolculuk için varolan zorluklar düşünüldüğünde gerçekten bu plan oldukça zor ve karmaşık görünüyor. Perseverance aracı, yapısı gereği Kızıl Gezegen’in yörüngesinden toprak örneklerini geri getiremez. Bu nedenle yüzeye inecek ikinci bir uzay aracı ihtiyaç haline geliyor. Bu ikinci uzay aracının yüzeydeki görevlerini tamamladıktan sonra Dünya’ya dönecek şekilde tasarlanması ise şu aşamada imkansız görünüyor. Bu nedenle Dünya’ya dönecek üçüncü bir uzay aracına ihtiyaç doğuyor.

NASA’nın Mars’tan toprak ve taş örnekleri getirme planı oldukça zor. Hatta bir adım daha ileri götürürsek, plan bilim kurgu filmlerinden bir sahne gibi görünüyor. Ancak yine de imkansız bir plan değil.

Kızıl Gezegen’den örnek alma planında yer alan uzay araçlarından Perseverance, şu anda gerçekten var. Diğer araçlar ise henüz sadece planın satırlarında yer alıyor. Bu araçların geliştirilmesine önümüzdeki yıllarda başlanacak.