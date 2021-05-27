NASA, İstanbul’un Uzaydan Çekilmiş Fotoğrafını Paylaştı

NASA, İstanbul'un gece saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen bir görüntüsünü resmi hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda "Hey, İstanbul. Parlıyorsun!" ifadelerine yer verildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gün içerisinde resmi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. “Hey İstanbul, parlıyorsun!” notuyla paylaşılan fotoğrafta, 15 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbul’un uzaydan çekilen görüntüsü yer alıyor.

10 Mayıs 2021 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen fotoğrafta İstanbul Boğazı ve Haliç’in ikiye böldüğü İstanbul’un bir kısmının gece ışıklarında muhteşem parıltısı görülüyor. Uzay dairesi, bu görsellerin yalnızca estetik amacıyla çekilmediğini, aynı zamanda bilim için de kullanıldığını ekledi.

İşte NASA’nın paylaştığı İstanbul fotoğrafı:

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NASA’nın 66,5 milyon takipçili resmi Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta şu ifadelere yer verildi:

“Hey İstanbul. Parlıyorsun!

İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye böldüğü Türkiye'nin şehirlerinden birinin gece ışıklarına bir göz atın! Bu görüntü, 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan, Karadeniz'in 263 mil yukarısında yörüngede dönerken çekildi.

Eğlenceli gerçek: Bu görseller yalnızca estetik amaçlı değil. Onları bilim için de kullanıyoruz! Fotoğraflar, kentsel büyüme ve rezervuar inşaatı gibi insan kaynaklı değişikliklerden kasırgalar, seller ve volkanik patlamalar gibi doğal dinamik olaylara kadar gezegenin zaman içerisinde nasıl değiştiğini kaydediyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan NASA’ya yanıt geldi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla NASA’ya yanıt verdi. İmamoğlu, verdiği yanıtta “Hey NASA, İstanbul’un uzaydan da muhteşem göründüğünü bu gece bize hatırlattığın için teşekkürler” ifadelerini kullandı.