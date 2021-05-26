NVIDIA, GeForce RTX 3080 Ti'ı İşaret Eden Bir Video Paylaştı

NVIDIA, bugün resmi Twitter hesabında yeni ve heyecan yaratan bir video paylaştı. 31 Mayıs tarihini işaret eden videoda herhangi başka bilgi bulunmuyor ancak uzun zamandır merakla beklenen GeForce RTX 3080 Ti'nin bu tarihte tanıtılacağı düşünülüyor.

NVIDIA, gözleri bir anda üzerine toplayan ve bolca merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Resmi Twitter hesabında yapılan paylaşım, gizemli bir videodan ibaret ve videoda yer alan tek bilgi bir tarih; 31 Mayıs. Bu tarihte heyecan verici bir gelişme olacağını anlamak güç değil ve elimizde önemli bir seçenek var.

Bu önemli seçenek, uzun zamandır merakla beklenen ve aslında geçtiğimiz ay tanıtılacağı düşünülen yeni ekran kartı GeForce RTX 3080 Ti'ın tanıtımı. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ekran kartı ailesi GeForce RTX 3000'in en yeni üyesi olacak olan GeForce RTX 3080 Ti'ın özelliklerine dair ise henüz çok net bilgiler mevcut değil.

Ekran kartı krizinin ortasında güzel bir haber:

Duyuru vidosunun yer aldığı tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Malumunuz ekran kartı piyasası son dönemde zor günler geçiriyor. NVIDIA da bu sorunu çözmek ve ekran kartlarını kripto madencilerin baskısından kurtarmak için çözüm üretmeye çalışan üreticilerin başında geliyor. Hatta şirket geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklama yapmış ve ekran kartlarındaki hash rate oranlarını azaltarak ekran kartlarının kripto madencileri için daha az ilgi çekici hale getireceğini ifade etmişti.

31 Mayıs'ta tanıtılması beklenen yeni ekran kartının da bu özellik ile geleceği ve doğrudan oyuncuların beğenisine sunulacağı düşünülüyor. Ancak tabii ki yaşanan büyük arz/talep dengesizliğini düşünürsek, RTX 3080 Ti'nin tek başına bu krizi çözmesini beklemek biraz mantık dışı olacaktır fakat NVIDIA'nın bu konuda büyük bir adım atmış olması da oldukça önemli.

Sızan bazı bilgiler, RTX 3080 Ti'nin RTX 3080 ve RTX 3090 arasında yer alacağını ve ikisi arasında bir yerde performans sunacağını gösteriyor. Bu da ekran kartının fiyatının 1000 dolar seviyesinde olabileceğine işaret ediyor ancak bu konuda net bir bilgi vermek mümkün değil.