NASA, Mars’taki Devasa Bir Hortumun Fotoğrafını Yayınladı

NASA, Mars’taki bir hortumun fotoğrafını yayınladı. Kasırgaların yaygın bir şekilde görüldüğü Kızıl Gezegen’deki 70 metre genişliğinde hortum, Mars ikliminin olağan olaylarından sayılıyor.

Mars, atmosferi ve iklimi nedeniyle sürekli kasırga, hortum gibi iklim olaylarına maruz kalıyor. Ancak Mars’ta gerçekleşen kasırgalar Dünya’dan farklı olarak çok kısa sürüyor. Bu nedenle Mars’ta kasırgaların görüntülenmesi zorlu bir iş. Ama Ekim 2019’da NASA, devasa bir hortumun fotoğrafını çekmeyi başardı.

NASA, Mars Reconnaissance Orbiter aracı, 2006’dan beri Mars yüzeyini güçlü bir kamera olan HiRISE ile görüntülüyor. HiRISE, Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirildi ve yönetilmeye devam ediyor. Mars’taki hortumun fotoğrafını da Arizona Üniversitesi’ndeki HiRISE ekibi geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Arizona Üniversitesi’nde bulunan HiRISE ekibi, hortumun 70 metre genişliğinde, gölgesinden yol çıkarak yüksekliğinin 650 metreye kadar çıktığını açıkladı. Görüntülenen hortum, Mars için büyük bir hortum olmakla beraber en büyük hortum değildir. Gezegenin kasırgalara müsait iklimi, çok daha büyük hortumların oluşmasını sağlıyor.

HiRISE kullanılarak Mart 2012’de 20 kilometre yüksekliğinde, akılla durgunluk veren aktif bir hortumu görüntülemişlerdi. Bu sefer görüntülenen hortum yükseklik olarak çok büyük olmamasına rağmen 70 metrelik genişliği ile dikkat çekiyor.

Mars’ın ikliminin gözlenmesi, yapılacak keşif görevi öncesinde önemli bir çalışma olarak görülüyor. Söz konusu kasırga ve hortum, Mars’a yapılacak keşif görevinde NASA’nın endişelenmesi ve hesaba katması gereken çok şey olduğunu gösteriyor.