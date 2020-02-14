Mars’taki Astronotlar, Dünya ile İletişimde Lazer Kullanacak

NASA, 2030’ların ortalarına kadar bir Mars görevi planlıyor. NASA, yaptığı açıklama ile Mars’a gidecek astronotların Dünya ile iletişim kurmak için radyo dalgaları yerine lazer kullanacağını açıkladı.

NASA, 2030’ların ortasına kadar gerçekleştirileceğini açıkladığı Mars görevi için çalışmalara devam ediyor. Yapılan yeni açıklama ile Mars görevi ile Kızıl Gezegen’e gidecek astronotların kullanacakları iletişim teknolojisi duyuruldu. NASA’dan yapılan açıklamaya göre astronotların Dünya ile iletişiminde lazer teknolojisi kullanılacak. NASA, şimdiden lazerle iletişimi sağlayacak bir anten inşa etmeye başladı.

NASA, onlarca yıl boyunca uzayda bulunan astronotlarla iletişimde radyo dalgalarını kullandı. NASA, şimdi bu teknolojinin yerine daha sağlam ve yüksek hızlı bir bağlantı sağlayacak lazer teknolojisini geliştirmek istiyor. NASA, lazer projesinin yöneticisi Suzanne Dodd, “Lazerler, radyo dalgalarından yaklaşık 10 kat daha fazla verinin Mars’a ulaştırılması sağlayabilir” dedi.

NASA’nın başladığı inşaatın ilk ayağı olarak Kaliforniya Goldstone’da 112 metre genişliğinde bir çanak anten inşa ediliyor. Goldstone’un ardından başka yerlerde de benzer çanak antenler inşa edilecek.

Lazerle iletişim teknolojisi, insanlar Mars’a gitmeden önce test edilecek. NASA, Psyche görevinde lazerle iletişimi deneyecek. 2022 yılında gerçekleşecek Psyche görevinde Güneş’in etrafında dönen bir asteroitten örnek almaya çalışılacak.