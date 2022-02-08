Mars'tan Örnek Getirecek Roketi Kimin Üreteceği Belli Oldu

Kızıl gezegen Mars, uzun bir süredir birçok uzay ajansının gündeminde. NASA, son yaptığı açıklama ile birlikte Mars’tan Dünya’ya numuneler getirecek olan MAV roketinin inşası için Lockheed Martin havacılık şirketi ile anlaştı.

National Aeronautics and Space Administration (NASA), geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı duyuruda önümüzdeki 10 yıl boyunca kızıl gezegen Mars’tan Dünya’ya numuneler getirmesi planlanan Mars Ascent Vehicle (NAV) isimli küçük roketi inşa edecek şirketi seçti.

NASA’nın MAV’ı inşa etmesi için seçtiği şirket Lockheed Martin oldu. NASA’nın bilimsel çalışmalarında yardımcı yönetici olarak görev yapan Thomas Zurbuchen, konuya dair şunları söyledi: “MAV aracını inşa etmek sadece Mars'a inmek için değil, aynı zamanda oradan kalkış yapmayı planladığımız bu iddialı projenin ayrıntılarını ortaya çıkarmak adına somut bir adımı temsil ediyor.”

MAV roketinin inşası için Lockheed Martin ile imzalanan sözleşmenin değeri 194 milyon dolar

Zurbuchen’in dediğine göre Mars’tan numune getirilmesi projesinin konsept aşamasının sonlarına gelinmiş. NASA yetkilileri, numuneler Dünya’ya getirildiğinde dünyanın dört bir yanındaki iyi donanımlı laboratuvarlardaki bilim insanlarının Mars’ta yaşama dair belirtileri, gezegenin evrimsel tarihi ve diğer ilgi çekici konular için bu numuneleri inceleyeceklerini söyledi.

MAV roketinin inşası için Lockheed Martin ile imzalanan sözleşmenin tam 194 milyon dolar potansiyel değere sahip olduğu belirtiliyor. Sözleşmede belirlenene göre roket inşası 25 Şubat’ta başlayacak ve 6 yıl boyunca sürecek. Bu süre boyunca Lockheed Martin, birden fazla MAV roketi üreterek test uçuşları yapacak.