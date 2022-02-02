NASA, ISS'in Nasıl Yok Edileceğini Açkladı

NASA, artık eskisi kadar işlevsel çalışmayan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ‘emeklilik planını’ açıkladı.

1998 yılında ilk parçası uzaya fırlatılan ve yıllar içinde farklı modüllerin eklenmesiyle şu anki haline ulaşan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bildiğimiz uzayın gözlemlenmesinde ve uzaydaki önemli deneylerin yapılmasına hayati önem taşıyor. Ancak ne yazık ki Uluslararası Uzay İstasyonu yakın gelecekte ‘emekliye ayrılacak’.

ISS'in artık hizmet vermesinin çok da doğru olmadığı uzun zamandır gündemde ve NASA da bu duruma çözümler arıyor. NASA yetkilileri, bugün yaptıkları bir açıklamada 2030 yılına kadar ISS’i canlı tutmak istediklerini açıkladı. 2030 yılında ise uzay istasyonu, Pasifik Okyanusu’na düşürülecek.

Peki bu düşüş nasıl olacak?

NASA’nın açıkladığı takvime göre 2030 yılında ISS’in boşaltılmış olacak ve iticiler sayesinde istasyon gezegenimizin atmosferine yaklaştırılacak. Ocak 2031 yılında gezegenin atmosferine girmeden önce istasyonun düşeceği yer olan Pasifik Okyanusu’ndaki ‘Nemo Noktası’nın koordinatları girilecek ve istasyon âdeta serbest düşüşe geçecek.

ISS’in düşürüleceği Nemo Noktası aslında daha önce de birçok ülke tarafından uzaydaki uyduları ve uzay araçlarını düşürmek için kullanılan ve etrafında yaşam bulunmayan güvenli bir nokta. ISS buraya düşürüldükten sonra parçaları NASA tarafından toplanacak.

Fakat NASA, ISS’in emekliye ayrılacağı o gün gelene kadar istasyonun tam gücüyle aktif olarak çalışması gerektiğini düşünüyor. Hatta 2030 yılına kadar yapılması planlanan Ay görevinde ISS’in önemli bir rol oynayacağı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. NASA bu işlem sırasında özel şirketlerin ve Rusya’nın uzay araçlarından da yardım alınabileceğini de açıkladı.