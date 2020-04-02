NASA’nın Mars’a Göndereceği Araç, Gizli Bir Mesaj Taşıyor

NASA’nın Temmuz ayında Mars’a göndereceği Perseverance aracında gizemli bir mesaj keşfedildi. Perseverance aracının üzerindeki 11 milyon isim ve mesajın olduğu çipin bulunduğu plakaya mors alfabesiyle bir mesaj daha eklendi.

NASA, önümüzdeki temmuz ayında Mars’a yeni aracı Perseverance'ı gönderecek. Uzay ajansı, Mars’a gidecek araç için bir kampanya düzenleyerek insanların mesajlarını Kızıl Gezegen’e göndermek için toplamıştı. Kampanyada yaklaşık 11 milyon isim ve mesaj toplandı.Toplanan bu 11 milyon mesaj ve ismin bulunduğu iki çip, Perseverance’in yan tarafına yerleştirilen bir alüminyum plakanın üzerine yerleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Perseverance’ın Twitter hesabında bu çiplerin bulunduğu alüminyum plakanın fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafı inceleyen insanlar, çiplerin bulunduğu plakanın üzerine mors alfabesiyle yazılmış bir mesaj daha olduğunu keşfettiler.

NASA, Perseverance’in üzerindeki plakada mors alfabesiyle yazılmış bir mesaj olduğufark edildikten sonra bir açıklama yaparak bu mesajın ne olduğunu açıkladı. Uzay ajansı, Perseverance’in alüminyum plakasına mors harfleriyle “Tek olarak keşfet” yazdığını belirtti.

Perseverance’a ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bazılarınız Mars’a götürdüğüm 10.9+ milyon ismin yanındaki özel mesajımı fark ettiniz. “Tek Olarak Keşfet”, Güneş ışınlarında mors koduyla yazıldı. Bu mesaj gezegenimizi, keşfedeceğim gezegenle buluşturur. Birlikte direniyoruz” denildi.

Hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinin koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde NASA’nın Mars aracına böyle birlik mesajı kazımış olması anlamlıdır. Kendisi de koronavirüsten muzdarip olan NASA’nın bu mesajı öne çıkarması, durumu daha da önemli hale geliyor.

Birkaç hafta önce bazı NASA çalışanlarının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından uzay ajansı bazı tesislerini kapatmak zorunda kalmıştı. Bir süre sonra bütün ABD için koronavirüs salgını söz konusu olduğu açıklanınca NASA'nın çalışması zorunlu birimleri hariç neredeyse tüm birimleri kapatılmıştı.

NASA, şimdi salgın nedeniyle hangi görevlerin gecikeceği, hangi görevlerin ise programına uymaya devam ettiğini açıklıyor. Programında bir sorun olmayan görevler arasında Mars 2020 misyonu da bulunuyor. Ancak araç, Dünya'dan ayrılana kadar programın böyle gidip gitmeyeceği belli değil.

Mars 2020 misyonunda meydana gelebilecek bir sorun görevin iptal edilmesini sağlayabilir. Perseverance aracı, temmuz ayında Mars’a gönderilemezse NASA, 2022 yılını beklemek zorunda kalacak.

Mars ile Dünya’nın yörüngeleri birkaç yılda bir birbirlerine çok yaklaşıyor. Yörüngeler arasındaki bu yaklaşma Dünya’dan Mars’a araç gönderilmesini sağlıyor. Bu nedenle 2020 görevi yetişmezse NASA, Perseverance’i göndermek için 2022 yılını beklemek zorunda kalacak.