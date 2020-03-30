NASA'nın Mars Helikopteri Kalkış İçin Gün Sayıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ismini 'Perseverance' (Sebat) olarak belirlediği uzay aracını temmuz ayında fırlatmayı ve Şubat 2021’de Mars topraklarına indirmeyi planlıyor. Mars helikopteri de uzay aracı ile birlikte kızıl gezegene gönderilecek.

Kennedy Uzay İstasyonu’nda çalışmalarını sürdüren NASA mühendisleri, neredeyse kalkışa hazır hâle getirilen Mars helikopteri üzerinde testlerine devam ediyor. 'Perseverance' uzay aracıyla buluşacak olan helikopter, Mars'ın ince atmosferi için özellikle tasarlandı. Helikopterin pervaneleri, Dünya'daki bir helikopterden 10 kat daha hızlı dönecek.

NASA’nın Mars helikopterinin bir pilotu olmayacak. Dolayısıyla araç, daha çok bir drone görevi görecek. Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılan açıklamada “Fonksiyonel test (50 RPM dönüş) gerçekleştirildi. Mars helikopteri, başka bir gezegende uçan ilk helikopter olacak. Çift rotorlu, güneş enerjili helikopter inişten sonra kapalı olarak kalacak ve yöneticiler, test uçuşları yapmak için bir alan belirlediğinde devreye alınacak” denildi.

NASA, Mars'a helikopter gönderecek:

Mars helikopteri, yüksek riskli ve yüksek kazanımlı bir teknoloji arzı olarak değerlendiriliyor. Helikopter tasarlandığı gibi uçabilirse gelecekteki Mars keşiflerine yeni bir boyut katabilir. NASA JPL’den Mars Helikopteri Proje Yöneticisi MiMi Aung, “İşimiz, son derece ince Mars atmosferinde otonom kontrollü uçuşun gerçekleştirilebileceğini kanıtlamak” diye konuştu.

Helikopterin deneysel prototip olarak tasarlandığını ve hiçbir ölçüm aleti taşımadığını belirten Aung, “Mars'ta motorlu uçuşun işe yarayabileceğini kanıtlarsak Mars helikopterlerinin kızıl gezegenin gelecekteki keşiflerinde önemli bir rol oynayabileceği günü sabırsızlıkla bekleriz” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, bu gibi helikopterlerin gelecekte taşıması muhtemel küçük ölçüm araçları sayesinde Mars’taki kayalıklar, mağaralar ve derin kraterler gibi ulaşılması zor yerlerin araştırılabileceğine dikkat çekiyor. Küçük robotik kaşiflerin, üstleneceği görevlerle Mars'ın bilinmeyenlerini ortaya çıkarma konusunda önemli görevler yürütebileceği belirtiliyor.