NASA Uranüs'ün Etrafında Bir Bulut Tabakası Keşfetti

Uranüs’ü ziyaret eden tek araç olan Voyager 2 uzay aracından gelen onlarca yıllık verileri inceleyen NASA yeni bir keşif yaptı. Bilim insanlarının yaptığı keşfe göre, henüz tespit edilemeyen bir şey Uranüs'ün atmosferinden uzaya doğru sızıntı yapıyor.

NASA’da çalışma yürüten bilim insanları, bu kez de Uranüs ile ilgili bir keşif yaptı. İlk olarak 1977 yılında uzaya gönderilen, daha önce hiç yapılmamış deneyler yaparak topladığı verileri Dünya’ya gönderen Voyager 2’nin, 1986'da Uranüs'ü geçtiği zaman, gezegenden kaçan devasa bir plazma bloğundan da geçmiş olduğu söyleniyor. Bu plazma bloğu bulutsu özellik taşıyor ve bu cisme plazmoid adı veriliyor.

Gezegenden yayılan gazın içinden geçerken toplanan Voyager 2 verilerine dayanarak NASA, plazmoidin kendisinin yaklaşık 205 bin km uzunluğunda ve iki kat daha geniş olduğunu düşündüğünü açıkladı. İlk olarak ağustos ayında Jeofizik Araştırma Mektupları isimli dergide yayınlanan verilere göre araştırma yapan NASA'ya göre bu veriler Uranüs'ün atmosferini daha iyi anlamak için bilgiler verdiği halde, bu çeşit bir gaz kabarcığının her şeyi anlatması çok da mümkün değil.

Kesin bilgi için başka bir uzay aracına ihtiyaç var

NASA’da araştırmacı olan Gina DiBraccio konu hakkında yeni yaptığı bir basın açıklamasında, “Bir uzay aracının bu odadan geçip tüm Dünya'yı karakterize etmeye çalıştığını hayal edin” sözlerini kullanarak bu düşüncenin arkasında olduklarını gösterdi. Daha fazla bilgi edinebilmek adına Uranüs’e gönderilecek başka bir uzay aracına ihtiyaç olduğunu vurgulayan DiBraccio “Bu yüzden gezegen bilimini seviyorum. Her zaman bilmediğin bir yere gidiyorsunuz” dedi.

Voyager 2’nin ise geçtiğimiz günlerde arızalanınca NASA tarafından 18,5 milyar km uzaktan tamir edildiğini hatırlatalım. Yıldızlararası keşifler sırasında yaşadığı problemden ötürü bilimsel araçlarını kapatan uzay aracındaki sıkıntı giderilmişti. Arıza koruma sistemleri tarafından kapatılan araçlar tekrar açılmış ve bilimsel verileri toplamaya devam ettiği NASA tarafından bildirilmişti. 1977’den beri görevde olan Voyager 2’nin yaşadığı bu endişe verici sorun neyse ki daha sonra tekrarlanmadı. Uranüs ile ilgili keşiflere devam edeceği sinyallerini veren NASA’nın bu konu karşısındaki ilerlemesi nasıl olacak önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.