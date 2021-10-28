NASA’nın Nebula Fotoğrafında Godzilla Silüeti Görüldü

NASA’dan bir gökbilimci, Yay Takımyıldızı’na ait nebulayı fotoğraflayarak uzaydaki toz ve gaz bulutlarını Godzilla’ya benzetti. NASA’nın Twitter’da paylaştığı fotoğrafta canavarın gözlerini ve bir elini ne bir şekilde görmek mümkün.

Yukarı baktığımızda gördüğümüz bulut ve yıldız gibi cisimleri şekil bakımından farklı şeylere benzetmek, belki de insanlık tarihi boyunca bırakmadığımız adetlerden biri. Bilgimiz arttıkça bu cisimlere verdiğimiz ilahi anlamlar azalsa da hâlâ yıldızlara bakıp “aa ördeğe benziyor” demekten kendimizi alamıyoruz. Bunun yanında benzettiğimiz nesneler de çağın kültürüne göre değişiklik gösteriyor.

Yakın zamanda NASA tarafından yayınlanan bir nebula fotoğrafı, neredeyse bir asır yaşındaki bir bilim kurgu ve korku efsanesine benzetildi: Godzilla. Yay Takımyıldızı’na ait toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan ‘bulutlar’; Godzilla’nın yüzünü ve elini başta olmak üzere belirgin bir silüetini gözler önüne seriyor.

Bu silüet antik zamanlarda gözlenebilseydi başka bir şeye benzetilir miydi bilemiyoruz. Ancak kafa yapısı böyle olup ayakta duran bir ejderha tasviri, sanıyoruz ki hiçbir mitte yok.

Godzilla'nın belirdiği nebula fotoğrafı:

NASA’da görev yapan gökbilimci Robert Hurt, Yay Takımyıldızı’nda yer alan bir nebulayı (uzaydaki toz ve gaz bulutları) yakaladıktan sonra NASA, görüntüyü Twitter’da paylaştı. Hurt, nebulaya bütün halde baktığında ilk filmi 1954’te Japonya’da çekilen kurgusal varlık Godzilla’yı gördü. Sağ üstteki yıldızlar, Samanyolu Galaksisi’nde yer alsa da Dünya’ya olan uzaklıkları tam olarak bilinmiyor. Godzilla’nın elini andıran sol alttaki yıldızlar ise 7 bin 800 ışıkyılı uzaklıkta yer alıyor.

Spitzer'ın GLIMPSE Araştırması dahilinde elde edilen görüntü hakkında konuşan Robert Hurt, Yay Takımyıldızı’ndaki Godzilla silüetinden şu sözlerle bahsediyor: "Canavar aramıyordum. Daha önce birçok kez göz attığım ama hiç yakınlaştırmadığım bir gökyüzü bölgesine tesadüfen baktım. Bazen bir alanı farklı şekilde kırparsanız, daha önce görmediğiniz bir şey ortaya çıkar. Bana 'Godzilla' diye kükreyen gözler ve bir ağız gördüm. İnsanların Spitzer'in yaptığı inanılmaz işlerle bağlantı kurmasını istiyoruz. Gerçekten bir hikaye anlatabilecek ilgi çekici fotoğraflar arıyorum. Bazen yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğuyla ilgili bir hikaye, bazen de Tokyo'daki dev bir canavarla ilgili.”