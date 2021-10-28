BM İklim Krizi Dolayısıyla Dinozora Konuşma Yaptırdı

Birleşmiş Milletler, önümüzdeki hafta İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenecek olan iklim zirvesi öncesinde, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bir dinozorun BM kürsüsünde konuşma yaptığı ilginç bir video yayınladı.

Artık birçok insan tarafından bilinen ve yakın gelecekte etkileri daha net bir şekilde görülecek olan iklim krizini önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Fakat tüm bunların daha işlevsel ve faydalı olabilmesi için, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok çevreci grup iklim krizine insanlığın dikkatini çekmek istiyor.

Birleşmiş Milletler, 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenecek ve iklim krizinin etkilerine dair sorunların, çözümlerin ele alınacağı iklim zirvesi öncesinde, iklim krizine dikkat çekmek için BM kürsüsünde bir dinozoru konuşturdu. Ankapark’taki dinozorlardan daha gerçekçi olan ve işe yarar bir görev üstlenen çevreci dinozor, insanlığı iklim krizinin etkilerine karşı uyardı.

“Mazeret üretmeyi bırakmanın zamanı geldi”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) tarafından başlatılan “Yok Oluşu Seçme” kampanyası kapsamında yayınlanan videoda, BM kürsüsünden dünya liderlerine seslenen dinozor, insanlığın iklim krizi dolayısıyla yok oluşa doğru gittiğini ve fosil yakıtlara milyarlarca para harcandığını söyleyerek liderleri uyardı. Kendi soylarının göktaşlarıyla yok olduğunu belirten dinozor, değişiklik yapma zamanını geldiğini ifade ederek, “İnsanların mazeret üretmeyi bırakıp değişiklikler yapmaya başlama zamanı geldi. Fosil yakıtlara ödenen bu parayla yapabileceğiniz diğer tüm şeyleri düşünün. Dünyanın her yerinde insanlar yoksulluk içinde yaşıyor. Onlara yardım etmenin, tüm türünüzün yok olması için ödeme yapmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyor musunuz?” dedi.

İklim uzmanı ve iklim değişikliği iletişimcisi Michael Mann videoyla ilgili, "Dinozorların neslinin tükenmesinin, bir tür olarak çevresel bozulmadan kaynaklanan tehdit hakkında farkındalığı artırmak için popüler kültürde ilk kez kullanılmıyor. Bu videonun çok etkili olma potansiyeli var” şeklinde konuştu.

“Kömür kullanımına son verilmeli”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerçekleşecek iklim zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, insanlığın geleceğinin küresel sıcaklık artışını 2030’a kadar 1,5 santigrat derecede tutmaya bağlı olduğunu belirterek, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerine 2030'a kadar kömür kullanımına son verme ve diğer ülkelere ise 2040'ta kömür kullanımını bırakma çağrısında bulundu.