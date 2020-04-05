Perseverance Uzay Aracı, Paraşüt Ve Tekerleklerine Kavuştu

NASA'nın Mars Keşif Programı tarafından 17 Temmuz 2020'de fırlatılması planlanan Perseverance uzay aracına ilişkin son hazırlıklar yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Perseverance’in paraşüt, arazi tekerlekleri ve hava frenleri kuruldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’a yönelik keşif çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. 26 Kasım 2011’de Curiostiy uzay aracını Kızıl Gezegen’e fırlatan NASA, şimdi yeni bir fırlatma işleminin hazırlıklarını yürütüyor.

NASA’nın Perseverance uzay aracı üzerindeki çalışmalar, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde devam ediyor. Projede çalışan ekip, söz konusu aracın son montajının bir parçası olarak paraşüt, arazi tekerlekleri ve hava frenlerinin kurulumunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Tekerlekler, uçuş sınıfı alüminyumdan üretildi. Fren düzeni için titanyum kullanıldı.

Perseverance, Mars’a gitmek için hazırlanıyor:

Perseverance’a kurulan paraşüte gelecek olursak, Şubat 2021'de Mars'taki Jezero kraterine temas etmesi planlanan uzay aracını, yüzeye inişte yavaşlatmak için kullanılacak. Bu kapsamda Kennedy Uzay Merkezi’nde testler sürdürülüyor. NASA’nın yeni Mars uzay aracı kullanılan alüminyum ve titanyum tekerlekler, halihazırda Mars'ta iş başında olan Curiosity gezgini için kullanılan versiyona dayanıyor. NASA ayrıca, Curiosity’nin tekerlek yapısıyla kıyaslandığında, Perseverance’in tekerleklerinin yapısını Kızıl Gezegen’deki keskin kayalar ve zorlu yollardan daha iyi geçebilmesi için değiştirdi.

Söz konusu araçtaki altı tekerleğin kurulum işlemi 30 Mart'ta gerçekleştirildi. NASA'ya göre, paraşüt Kevlar, naylon ve Technora'dan yapıldı, bu da devasa gezginin hızını, Mars atmosferine inerken azaltmayı sağlayacak. Paraşüt, yaklaşık 88 kilogram ağırlığında ve Perseverance’in arka kabuğunda 20 inçlik bir silindire paketlendi.

NASA, Mars’a göndermeye hazırlandığı yeni aracının, Kızıl Gezegen’in yüzeyine dokunmasıyla birlikte burada yaşam arayışlarına başlayacak. Tüm bunlar, NASA’nın söz konusu uzay aracını 5 Ağustos 2020 tarihine kadar sorunsuz bir şekilde fırlatmasına bağlı olacak.