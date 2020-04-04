Bir Siz Eksiktiniz: Ay Çevresinde UFO Görüntülendi (Video)

2020 yılında peş peşe gelen felaketlerin ardından “Uzaylı istilası eksik kaldı” diyenlere müjde (!): Ay yörüngesinde gezen ve UFO olduğu iddia edilen araçlar görüntülendi. Görüntüler büyük sansasyon yarattı.

2020 yılı peşpeşe felaketlerle geldi. İçinde bulunduğumuz yılda devasa orman yangınları, peş peşe gelen depremler, çığ felaketleri ve son olarak da koronavirüs pandemisi nedeniyle insanlar çok gergin zamanlar geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor.

Bu felaketlerle boğuşan ve bunalan insanlar ise bir savunma mekanizması olarak mizaha başvuruyor ve “Uzaylı/zombi istilası nerede, onu da göreceğiz galiba” diyorlardı. Yeni ortaya çıkan UFO görüntüleri insanlara “Acaba gerçek mi oluyor?” dedirtti.

Ay yüzeyine yakın uçan UFO

26 Mart tarihinde Fransa, Montreal’de çekilen görüntüler, bugüne kadar görülen belki de en net UFO görüntüleri olarak göze çarpıyor. Görüntüler incelendikçe ortaya çok ilginç olabilecek detaylar çıkıyor.

Bunlardan ilki, cisimlerin Ay üzerinde bıraktığı gölgenin büyüklüğü oluyor. Bu boyutta bir gölge bırakabilmesi için cisimlerin muazzam büyüklüğe sahip olması gerekir. Star Wars’tan örnek vermek gerekirse, ortamda bir uzay gemisi varsa bu gemi tek kişilik X-Wing boyutlarında değil, daha ziyade bir Star Destroyer boyunda olmalı.

Videoların kaynağı olan kişinin ise gizli kalmak için çaba göstermesi, anonimliğe sığınması bu videoların asılsız olabileceği iddiasını güçlendiriyor. İnternetten gelen tepkiler de videonun gerçekliğini sorgulayan yorumlardan oluşuyor. (Çok da şaşırmadık aslında :) )

Videolar şüphe uyandırıyor

Video oldukça net, bu da görüntülerin sahteyse bile oldukça iyi hazırlanmış olduğunu düşündürüyor. Tabii bu yapılar illa ki UFO olmak zorunda değil, bir başka açıklama da bulabiliriz.

Örneğin Ay ve çevresinde yer alan uydulardan ya da istasyonlardan biri de bu şekilde kameralara yakalanmış ve gölge üretmiş olabilir. Bir diğer akla yatan açıklama da bu cisimlerin göktaşları olabileceği yönünde.

2020 yılına baktığımızda dünyanın yaşadığı bütün sıkıntıları göz önüne aldığımızda, bir uzaylı istilası artık kimseyi pek de şaşırtmayacak olsa da görüntüler çok büyük ihtimalle sahte. Yine de bu zamanlarda eğlenecek bir şey vermiş oluyor.