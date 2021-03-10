Perserverance'ın Robotik Kolundan Yeni Görüntüler Geldi

NASA, geçtiğimiz günlerde Mars'taki ilk test sürüşünü yapan Perserverance'ın yeni görüntülerini paylaştı. Paylaşılan son görüntüler, Mars kaşifinin sahip olduğu robotik kolun çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği sırada elde edildi.

Bir süre önce Mars'a indirmeyi başardığı Perserverance isimli uzay aracının çalışmalarına odaklanmış durumda olan NASA, Mars kaşifinin yeni görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, Perserverance'ın robotik kolunu gözler önüne seriyor.

NASA tarafından paylaşılan görüntülerde yer alan robotik kol, tıpkı bir insanın kolu gibi omuz, dirsek ve bileklere sahip. Bu da robotik kolun bir bilim insanının numune toplamaya çalışması gibi çalışabileceği anlamına geliyor. Mars yüzeyindeki kayaları çıkaran, mikroskobik görüntüler toplayan ve analizler yapabilen kol, NASA'nın Mars'taki yaşam izlerini arama konusunda en büyük yardımcısı olarak biliniyor.

İşte NASA'nın paylaştığı en yeni fotoğraf

NASA'nın Kızıl Gezegen'e gönderdiği uzay aracı, yukarıdaki görüntüyü navigasyon için kullanılacak kameralar aracılığıyla fotoğrafladı. Bu kameralar, Jezero isimli kraterin yüzeyinde dolaşacak Perserverance'ı yönlendirerek, mümkün olan en geniş alana ulaşmasını sağlayacak. Kameranın sunduğu başka bir görüntü ise şu şekilde;

Perserverance şu an ne yapıyor?

Geçtiğimiz günlerde ilk kez test sürüşü yapan Mars kaşifi, şu sıralar sahip olduğu uzuvları test etmekle meşgul. Görev süreci boyunca da sık sık bu işlemi tekrarlayacak olan Perserverance, aralarında robotik kolun da olduğu tüm parçaların çalışıp çalışmayacağını kontrol edecek. İşte NASA'nın paylaştığı son görüntüler de bu kontrolün bir parçası sırasında yakalandı. NASA'nın açıklamalarına göre birkaç hafta sürecek testten sonra yeni görevlere geçiş yapılacak. Eğer NASA'nın paylaştığı tüm görüntüleri incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.