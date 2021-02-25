NASA, Mars'ın 360 Derecelik Panoramasını Oluşturdu [Video]

NASA, Mars'a yumuşak iniş yapan Perseverance isimli keşif aracından gelen 142 adet fotoğrafı birleştirerek, Mars'ın 360 derecelik panoramasını oluşturdu. Hazırladığı görüntüleri YouTube'dan yayınlayan kurum, Mars'a yeni bir bakış atmamızı sağlıyor.

NASA, geçtiğimiz hafta itibarıyla tarihin en önemli uzay misyonlarından bir tanesinde kritik bir adım attı. Kurumun aylar önce uzaya fırlattığı Perseverance isimli keşif aracı, hakkında çok fazla bilinmez olan Mars yüzeyine resmen iniş yaptı. Bu inişle birlikte Kızıl Gezegen'de çalışmaya başlayan Perseverance, şu sıralar Mars'ta yaşam belirtisi aramakla meşgul.

Yaşanan olaylar, uzay tutkunları tarafından da yakından takip ediliyor. Ancak bu konuda da bazı sahte videolar mevcut. Milyonlarca takipçiye sahip olan bazı sosyal medya hesapları, farkında olmadan yaptıkları paylaşımlarla farklı görüntülerin yayılmasına yol açtılar. Hatta buradaki haberimizde, söz konusu paylaşımlardan bir tanesini de sizlere aktarmıştık. Şimdiyse sizlere, NASA'nın paylaştığı ve yüzde 100 gerçek olan yeni görüntülerden bahsedeceğiz.

142 yüksek çözünürlüklü fotoğrafın birleşimiyle, Mars'ın 360 derecelik görüntüsü oluşturuldu

NASA, Perseverance'ın çektiği yüksek çözünürlüklü fotoğrafları birleştirdi. 142 adet fotoğrafı birleştirdikten sonra da bu fotoğrafları hareketli hale getiren NASA, böylelikle Kızıl Gezegen'in 360 derecelik görüntüsünü oluşturdu. Bu görüntüler, kurumun YouTube'daki resmi kanalı üzerinden de paylaşıldı.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntünün paylaşılmasını sağlayan şey, Perseverance'ın ucundaki bir direkte bulunan "Mastcam-Z" isimli kamera sistemi. Çok güçlü yakınlaştırma özelliğine sahip olan bu sistem, Mars'ta bulunacak hemen her şeyin yakınlaştırılarak incelenmesini sağlayacak. Ayrıca bu kamera sistemi ile 3 boyutlu görüntüler de toplanacak ve NASA, hangi parçaların Dünya'ya getirileceğine Mastcam-Z ile karar verecek.

Mars'ın en güncel halini gösteren o video