NASA'nın İkonik 'Solucan' Logosu, Falcon 9 ile Geri Dönüyor

NASA, yıllardır kullandığı köfte isimli logosunu, Falcon 9'da kullanmayacak. Kurum, köfte logo yerine, 1970'li yıllardaki solucan logoyu kullanarak önemli bir mesaj vermeye hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay çalışmalarını yürüten NASA, haberlerimize sık sık konu oluyor. Webtekno ekibi olarak NASA'yı, daha çok yaptığı çalışmalar ve keşif açıklamalarıyla gündemimize taşıyoruz ancak bu kez aktaracağımız bilgiler, bugüne kadarkilerden biraz daha farklı olacak. Çünkü NASA, yaptığı son açıklamalarla beklenmedik bir değişimin duyurusunu yapmış oldu.

NASA'nın mevcut logosunu pek çoğumuz biliriz. Bu logo, mavi renkli dairesel bir yapının üzerine yerleştirilen beyaz renkli NASA yazısını ve bu yazının etrafında bulunan beyaz ve kırmızı renkli çizgileri içeriyor. Ancak NASA, ilerleyen dönemlerde bu logoyu değiştirecek. Bu konudaki ilgi çekici nokta ise NASA'nın yeni değil, eski bir logoya geçiş yapıyor oluşu.

NASA'nın mevcut logosu "köfte" olarak isimlendiriliyor ve yıllardır NASA'nın uzay araçlarında bulunuyor. Ayrıca kurumun genel merkezinde de bu logo bulunuyor. Ancak NASA, kurulduğu ilk günden beri bu logoyu kullanmıyor. Kurum, 1975 yılına kadar bu logoyu kullandıktan sonra, "solucan" olarak isimlendirdiği, sadece kırmızı renkte özel bir fontla NASA yazan bir logo kullanmaya başladı. 1992 yılına geldiğimizde ise kurum, yeniden köfteye dönüş yaptı ve o gün bugündür de aynı logoyu kullanıyor.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine tarafından yapılan açıklamalara göre solucan logo, önümüzdeki dönemlerde uzaya gidecek. Kurum bir süredir, astronotlarını yeni görevler için Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için çalışıyor. Bu projenin mayıs ayının ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Astronotları uzaya götürecek olan araç ise Falcon 9 olarak isimlendiriliyor. NASA, uzaya astronot göndereceği bu araçta köfte değil solucan logoyu kullanacak.

Falcon 9'un üzerine yerleştirilen solucan logo

NASA'nın solucan logosunu yeniden uzaya gönderecek olması, köftenin artık kullanılmayacağını düşündürtebilir. Ancak böyle bir şey olmayacağını söyleyebiliriz. NASA tarafından yapılan açıklamalara göre köfte, kurumun birincil logosu olmaya devam edecek. Ancak NASA, solucan logonun ilerleyen dönemlerdeki uzay görevlerinde de görülebileceğini ifade ediyor. Yani NASA, her iki logoyu da kullanmaya devam edecek.

Kurum ABD'li astronotları uzunca bir süredir, Rus uzay ajansı Roscosmos aracılığıyla uzaya gönderiyor. Bağımsız bir şekilde ABD topraklarından, ABD tarafından yapılmış roketlerle gönderemiyor. NASA , solucan logoya geri dönerek bir anlamda ABD'nin uzay çalışmalarında bağımsız olduğu günlere geri döneceğinin sinyalini veriyor.