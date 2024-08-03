NASA, bir türlü sorunları çözülemeyen Boeing Starliner yüzünden kara kara düşünüyor.

Bundan sekiz hafta önce Boeing Starliner aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak olan astronotları yörüngeye taşıdı. Sonrasında ise araçta yaşanan sorunlardan dolayı dönüş yapacak olan astronotlar bir türlü geriye dönememişti. İlk başta hem NASA hem de Boeing tarafından yapılan açıklamalar sorunun o kadar da büyük olmadığını düşündürüyordu. Sorunun hâlâ çözülememesi üzerine NASA alternatiflerini değerlendirmeye başladı.

Starliner'ın sızıntı ve çalışmayan iticiler ile ilgili sorunları ilk başta küçük problemler olarak duyurulmuştu. Boeing'in Ticari Mürettebat Programı'nın başındaki isim olan Başkan Yardımcısı Mark Nappi, "Bunlar oldukça küçük sorunlar. Sonraki görevde çözebiliriz. Hiç önemli olduklarını düşünmüyorum." ifadesini kullanmıştı.

SpaceX'ten yardım isteyebilirler

Öte yandan süreç uzadıkça uzadı ve günler haftalara dönüştü. NASA ve Boeing, birbiri ardına gelen teknik sorunları çözmeye çalışırken bir yandan da alternatif arayışı başlamış durumda. İtici sorunlarının çözülememesi durumunda araç, atmosfere girdikten sonra alev alabilir.

NASA ekibi şimdi astronotları en kısa sürede gezegenimize geri getirmek için alternatifler üzerinde çalışıyor. Bu alternatifler arasında öne çıkanlardan biri de SpaceX'in Dragon aracı. Aslında uzun bir süre boyunca astronotların Starliner ile döneceği düşünülüyordu ancak bu durum değişebilir.

NASA, Boeing ve SpaceX arasındaki aktiviteler, astronotların Starliner yerine bir Crew Dragon uzay aracıyla eve dönebileceklerini düşündürüyor. Bakalım bu görev ne şekilde tamamlanacak.