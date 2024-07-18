Geçtiğimiz ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) düşürmek için anlaşan NASA ve SpaceX, görevin detaylarını paylaştı. SpaceX, istasyonun yörüngeden çıkıp okyanusa düşmesi için özel bir Dragon aracı geliştirecek.

İlk olarak 1998 yılında yörüngeye gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), şu ana kadar birçok ülkeden yüzlerce astronot tarafından ziyaret edilmiş ve birçok araştırmanın evi olmuştu. Ancak yüzeyden 400 km yüksekte bulunan istasyonun artık sayılı günleri kaldı. Öyle ki NASA, 2030 yılı sonlarında istasyonu düşürerek varlığını sonlandıracak.

NASA, bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz ayın sonlarında Elon Musk’ın şirketi SpaceX ile 843 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. Şimdi ise bu anlaşmanın detayları geldi.

Özel geliştirilen bir Dragon kapsülü, ISS'i yörünge dışına çıkarıp Dünya'ya düşmesini sağlayacak

*SpaceX'in görevde kullanacağı Dragon aracının konsept tasarımı.

NASA ve SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre ISS’i yörüngenin dışına itmek için SpaceX’in Dragon kapsülleri kullanılacak. Özel olarak geliştirilecek bu aracın, normal Dragon’lardan çok daha büyük olacağı ve “süper güçlü” olacağı belirtilmdi.

Dragon kapsülü, ISS’in yörüngeden çıkmasını sağlayacak. İstasyon, bunun ardından da Dünya’da bir okyanusa düşürülecek. Görevin tamamlanması, muhtemelen 2031 yılında gerçekleşecek.

SpaceX’in Dragon kapsülleri şu sıralarda astronotları ve kargoları uzaya göndermek için kullanılıyor. Ancak şu ankiler, astronotlara kıyasla ISS için çok hafifler. Öyle ki istasyonun ağırlığı 420 bin kilogram civarında. Tabii durum böyle olunca da devasa bir Dragon kapsülüne ihtiyaç duyuluyor.

Şirketin planı hâlihazırda bulunan bir kargo odaklı Dragon’ı yüksek güçlü bir bölümle donatmak ve 46 adet Draco motoruyla süper şarj etmek. Bu, normal Dragon’lardan 30 adet daha fazla motor demek. Ortaya çıkacak aracın, normal kapsüllerden 2 kat daha uzun olacağı, altı kat daha fazla itici yakıtla dört kat daha fazla güç üreteceği de belirtilmiş. SpaceX’in bu özel Dragon’un nasıl görüneceğine dair paylaştığı görsele yukarıdan ulaşabilirsiniz.

*Uluslararası Uzay İstasyonu

Futbol sahası büyüklüğündeki ISS’in nereye düşürüleceği konusunda henüz kesin bir yer belirlenmedi. Ancak Güney Pasifik gibi ücra bir köşede olması bekleniyor. Amaç, karadan uzak olmasını sağlamak ve başka bir yere düşme riskini en aza indirmek. İstasyon emekliye ayrıldıktan sonra başka istasyonlar yerini almaya başlayacak. Ancak bu konuda da kesin bir açıklama hâlâ yok.