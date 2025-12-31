NASA'dan Türk Siber Güvenlik Uzmanına Teşekkür Mektubu: İşte Nedenİ!

NASA, Türk siber güvenlik uzmanı Hasan İsmail Gülkaya'ya teşekkür mektubu gönderdi. Bu mektubun nedeni, Gülkaya'nın NASA sistemlerinde bulduğu 4 ayrı güvenlik açığıydı. Yaşanan olay hem NASA'yı hem Hasan İsmail Gülkaya'yı memnun etmiş durumda.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sistemlerindeki kritik güvenlik açıklarını bulan Türk siber güvenlik uzmanına teşekkür mektubu gönderdi. Hasan İsmail Gülkaya isimli siber güvenlik uzmanı, geçmişte de Tesla ile Netflix'in güvenlik açıklarını bulmuş ve bunun karşılığında para almıştı.

Hasan İsmail Gülkaya, NASA sistemlerinde 4 güvenlik açığı olduğunu tespit etti. Bu güvenlik açıklarından biri ile üst düzey yöneticilerinin toplantı detaylarına ulaşan vatandaş, diğer güvenlik açıklarının ise NASA'yı maddi zarara sokabileceğini tespit etti. Bunun üzerine kurum ile iletişime geçen vatandaş, güvenlik açıklarının kapatılmasına yardımcı oldu.

NASA'dan gelen mektupta şu ifadelere yer verildi:

*Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve NASA’nın Zafiyet Açıklama Politikası (VDP) adına, bağımsız bir güvenlik araştırmacısı olarak gösterdiğiniz çabaları takdir etmek isteriz. Bildirdiğiniz güvenlik açığını tespit etmeniz ve NASA'nın VDP politika ve yönergelerini izleyerek bu durumu sorumlu bir şekilde bize bildirmeniz nedeniyle teşekkür ederiz. * *Güvenlik açıklarını tespit etme ve raporlama yeteneği, bilgi güvenliği sektöründe değerli bir beceridir. Yaptığınız bildirim, NASA’nın aksi takdirde bilinmeyebilecek güvenlik açıklarının farkına varmasını sağlamış ve NASA bilgilerinin bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumamıza yardımcı olmuştur. Lütfen bu mektubu, bu güvenlik açığını tespit etme konusundaki çabalarınız ve NASA’nın bilimi, teknolojiyi, havacılığı ve uzay araştırmalarını ilerletme misyonunda güvenliğini artırmaya katkınız için bir teşekkür ifadesi olarak kabul ediniz. * Bilginin geliştirilmesi, eğitim, inovasyon, ekonomik canlılık ve dünyanın sorumlu yönetimi için birlikte çalışıyoruz. Bir güvenlik topluluğu olarak hepimiz bu işin içindeyiz ve katılımınız ile uzmanlığınız takdire değerdir.

Hasan İsmail Gülkaya, böyle bir mektup almaktan memnun!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan siber güvenlik uzmanı, NASA gibi bir kurumdan böyle bir mektup aldığı için memnun olduğunu ifade ediyor. Bu mektubun kariyerini güçlendireceğini söyleyen Gülkaya, siber güvenliğin geleceğin mesleklerinden biri olacağını belirtti.