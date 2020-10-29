NASA, Cadılar Bayramı'nın 'korku' temasına uyum sağlamak için derin uzaydan elde ettiği ses ve veriler ile bir oynatma listesi oluşturdu. Söz konusu liste, son derece ürkütücü sesler içeriyor ve hepsi uzaydan.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim Cumartesi günü çeşitli etkinliklere konu olacak Cadılar Bayramı için korkutucu ancak bir o kadar da merak uyandıran bir oynatma listesi yayınladı.

NASA’nın oynatma listesinin daha önce dinlediğiniz herhangi bir oynatma listesinden tamamen farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu oynatma listesinde son dönemlerin popüler şarkılarını değil, derin uzayın korkutucu seslerini duyacaksınız.

Chandra X-ray Gözlemevi'nden Mars’taki keşif aracı InSight’a kadar farklı uzay aracı ve ekipmanlarından elde ettiği veriler ile oluşturduğu oynatma listesi, kimi zaman direkt olarak kaydedilmiş sesleri, kimi zaman ise verilerin sese dönüştürülmüş halini sunuyor.

SoundCloud ses ve müzik arşivinde yayınlanan oynatma listesi, 14 farklı ‘parçadan’ oluşuyor. Oynatma listesini incelediğinizde hangi sesin hangi uzay aracı ya da ekipmanı tarafından, nereden elde edildiğini öğrenebiliyorsunuz.

“PSST… onu kimse duydu mu?” şeklinde bir tweet atan NASA, sonrasında bu tweete yanıt olarak paylaştığı, “Korkutmak istemedik. Yeni SoundCloud oynatma listemiz muhteşem evrenimizin gıcırdamasını ve uğultularını bir araya getiriyor ve hepsini sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu NASA Cadılar Bayramı’nda uzayın derinliklerine giriş yapın.” açıklamasıyla söz konusu oynatma listesini resmen duyurdu.