NASA, Ay'ın Aydınlık Yüzeyinde Su Bulunduğunu Açıkladı

NASA, bugün yaptığı açıklamada Ay'ın aydınlık yüzeyinde su bulunduğunu duyurdu. Bulunan suyun miktarı da açıklanırken suyun nasıl oluştuğu ve Ay'ın zorlu ortamına nasıl dayandığı merak ediliyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı yeni keşif açıklamasında Ay'ın aydınlık yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı. Keşif, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy'den (SOFIA) gerçekleştirildi.

NASA, yapılan bu yeni keşfi bugün düzenlediği bir konferansta açıkladı. Uzay ajansından yapılan açıklamada suyun, karanlık ve soğuk bölgelerdense Ay'ın yüzeyindeki çeşitli alanlara dağıtılabileceğini dile getirdi.

NASA duyurdu: Ay'da su bulundu

NASA Astrofizik Bölümü Direktörü Paul Hertz, yaptığı açıklamada "Ay'ın aydınlık yüzeyinde H 2 O –bildiğimiz anlamda su- olabileceğine dair belirtiler aldık. Artık orada su olduğunu biliyoruz" dedi. Hertz, gerçekleştirilen bu keşfin Ay'ın yüzeyiyle ilgili bilinenler meydan okuduğunu ve akıllarda yeni soruların oluşmasına sebep olduğunu da dile getirdi.

Araştırmanın yazarı Casey Honniball, "Kalın bir atmosfer olmadan Ay'ın aydınlık yüzeyindeki su uzaya karışmalıydı ancak yine de onu görüyoruz. Bir şeyler suyu oluşturuyor ve orada tutuyor olmalı" ifadelerini kullandı.

Su molekülleri, görülebilir en büyük kraterlerden bir tanesi olan ve Ay'ın güney yarımküresinde yer alan Clavius Krateri'nde tespit edildi. NASA, keşfedilen suyun miktarıyla ilgili olarak ise yaklaşık bir adet 12 onsluk (340 gr) şişe kadar olduğunu ve bir metreküplük toprakta yer aldığını dile getirdi.

Uzay ajansı, bir kıyaslama için Sahra Çölü'ndeki su miktarının Ay'ın yüzeyinde bulunan su miktarından 100 kat daha fazla olduğunu da dile getirdi. Bulunan su miktarı oldukça az olsa da bilim insanları, bu suyun nasıl oluştuğunu ve ayın zorlu yüzeyine nasıl dayandığını merak ediyor. Nature Astronomy'de yayınlanan araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.