Düşen Astronotları Kaldıracak Bir Sistem Geliştiriliyor

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek Ay görevleri sırasında doğal uydumuz üzerine düşecek astronotları yerden kaldıracak bir sistem geliştiriyor.

NASA, insanları tekrardan Ay'a gönderecek teknolojiler üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda geliştirilen NASA ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) sistemi, Ay'da düşen astronotları kaldırma üzerine odaklanmış durumda. Bir astronot, Ay yüzeyinde yere düştüğü zaman üzerindeki ağır kıyafetler sebebiyle ayağa kalkamıyor.

ESA'nın LESA isimli prototipiyle bu sorunun çözülmesi planlanıyor. Ay ortamıyla büyük benzerlik göstermesi sebebiyle okyanusun dibinde test edilen cihaz, astronotların yere düşen bir ekip arkadaşını kaldırmalarına yardımcı oluyor.

ESA'nın açıklamalarına göre sistemi kurmak ve yere düşmüş ekip arkadaşını kaldırmak 10 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Vinç benzeri bir mekanizma sayesinde astronotu kaldıran sistem, Ay'da yaşanabilecek sorunları da azaltıyor.

LESA'yı test eden astronotlar, çevikliği kısıtlayan basınçlı eldivenler giyecek ve testi EVA Uzay Giysi simülatöründe gerçekleştirecek. Testler, Aguarius olarak bilinen su altı ortamında gerçekleşecek.

Yetkililer, ESA'nın 8 yıldır NASA'nın NEEMO görevlerine katıldığını belirtti. 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen Ay görevi sonucunda NASA-ESA ortaklığında bir adım daha atılacak.