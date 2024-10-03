NASA'nın aylar önce iptal ettiği VIPER Ay Gezgini'ni satmayı planladığı iddia edildi. NASA, Ay'ın görünmeyen yüzünde su araması planlanan araca 450 milyon dolar harcamıştı.

NASA, yaz aylarının ortasında beklenmedik bir açıklama yaparak Ay’ın görünmeyen yüzünde su aramak için geliştirilen VIPER görevini iptal etmişti. Nedeninin ise artan masraflar olduğu belirtilmişti. Ajans, görevde kullanılacak VIPER Gezgini için 450 milyon dolara yakın harcamıştı. Ancak tüm bu harcamalar, görevin iptaliyle boşa gitti.

En başta VIPER’ın parçalarının sökülüp Ay’daki diğer görevlerde kullanılabileceğine dair bir açıklama gelmişti. Ancak The Economist tarafından yayımlanan yeni bir rapor, NASA’nın farklı bir yol izlediğini gösterdi.

NASA, VIPER aracını satmayı düşünüyor

Gelen bilgilere göre NASA, 450 milyon dolar harcadığı ve hâlâ tam olarak tamamlanmayan VIPER Ay Gezgini’ni satmayı planlıyor. Amaç, projeyi özel sektörden birine aktarıp bitirilmesini sağlamak. Satın alan şirketin, VIPER’ı tamamlamak ve Ay’a göndermek zorunda olduğu da belirtilmiş.

Yani NASA, farklı bir şirketle anlaşıp VIPER görevini geri döndürmek istiyor. VIPER gönderildikten sonra NASA’ya toplanan verilerin sağlanması gerektiği de iddialar arasında. Aracın ne kadarlık bir fiyata satılacağı bilinmiyor. NASA’nın 450 milyon dolar harcadığını düşündüğümüzde bu miktar hiç az olmayacaktır.