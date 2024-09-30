Uzayda neredeyse 4 aydır mahsur kalan astronotlar, uzay gemisinden ürkütücü sesler duyduklarını söylemişlerdi. Astronot Butch, “nabız” sesine benzer bir sesi tasvir etmişti. Peki bu sesin kaynağı neydi?

Geçtiğimiz haziran ayının başında, Astronot Butch Wilmore ve Suni Williams, 1 hafta kalmayı planlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti ancak Starliner mekiğindeki takımların arızalanıp helyum sızıntılarının oluşması sebebiyle dönüş tarihleri 2025’e uzatıldı.

Astronot Butch Wilmore, Boeing Starliner uzay aracından garip sesler duyduğunu, hatta bu seslerden bazılarının kalp atışına benzediğini söylemişti. NASA’nın, sesin kaynağına bir açıklaması var.

Astronotun duyduğu kalp atış sesi neydi?

Astronot Butch Wilmore’un kapsülden duyduğu kalp atış sesi, NASA’ya göre, pek çok farklı gemiyi birbirine bağlayan uzay gemisinin ses sisteminden gelen bir geri bildirimdi. Şu şekilde açıklamışlardı:

“ISS’teki NASA Astronotu Butch Wilmore tarafından duyulan Boeing Starliner uzay aracındaki bir hoparlörden gelen titreşim sesi durdu. Hoparlörden gelen geri bildirim, uzay istasyonu ve Starliner arasındaki ses konfigürasyonunun sonucuydu.”

Yani endişe edilecek veya üzerinde komplo teorileri yazılacak bir durum yoktu.

Peki astronotlar ne zaman dönecek?

NASA’nın açıklamasına göre, 5 Haziran tarihinden beri uzayda olan astronotlar en az 5 ay daha orada kalacaklar. 2025 senesinde, SpaceX Dragon aracıyla dönecekler.

Ayrıca SpaceX; daha fazla kargo ve kişisel eşya gibi şeyleri taşıyabilecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Yani gittikleri araçla değil, başka araçla geri dönecekler.

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