Yıldızlararası boşlukta seyreden Voyager 1, bir teknik arızayla karşı karşıya kaldığında NASA mühendisleri onu dünyadan milyarlarca mil uzaktayken onarmayı başardı. Peki ama nasıl?

Voyager 1, insan yapımı bir nesnenin Dünya'dan bu kadar uzakta sorun yaşaması durumunda bile nasıl kurtarılabileceğinin sınırlarını zorluyor.

Geçtiğimiz aylarda, Voyager 1'den beklenmedik bir şekilde garip veri akışları gelmeye başladı ve NASA'nın dikkatini çekti.

Uzay aracı, beklenen bilimsel veriler yerine anlaşılmaz bilgiler gönderiyordu.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) mühendisleri, uzay aracının veri akışının aniden kesilmesi üzerine sorunun kaynağını anlamak için yoğun çalışma yürüttü.

İlk belirlemelere göre Voyager 1'in Uçuş Veri Alt Sistemi (FDS) üzerindeki bir hafıza sorunu, normal bilgi akışını bozmuştu.

Peki sorun nasıl çözüldü?

Mühendisler, sorunu tanımlamak için FDS'nin hafızasını yeniden kodlamak zorundaydılar. Yaptıkları analizler sonucunda, FDS'nin bir bölümünün hasar gördüğünü ve bu bölümdeki bilgilerin artık erişilemez olduğunu tespit ettiler.

Bunun üzerine Voyager 1'e yeni bir komut seti gönderilerek hasarlı bölgenin dışında kalan sağlam hafıza alanlarına erişim sağlandı.

Komutun gönderilmesinin ardından, NASA mühendisleri iki gün boyunca Voyager 1'den yanıt bekledi.

Nihayet, Voyager 1'in sağlık durumunu gösteren verileri içeren sinyal Dünya'ya ulaştı. Yani uzay aracının hâlâ işlevsel olduğunu ve onarılan hafıza bölümlerinin doğru şekilde çalıştığını gösteriyordu.

Voyager 1'in uzaydaki görevine devam etmesine olanak tanıdı. Mühendisler şimdi, uzay aracının bilimsel veri toplama kapasitesini tam olarak restore etmek için çalışmalarına devam ediyor

Böylece yıldızlararası ortam hakkında daha fazla bilgi edinilmesine ve insanlığın uzaydaki varlığını sürdürmesine olanak sağlayacak.

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