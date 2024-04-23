NASA’nın, ABD vatandaşlarından aldığı her doların 7 ila 21 dolar arasında geri döndüğünü biliyor muydunuz? Nasıl mı? Hemen anlatalım.

Uzaya gitmek ve içinde bulunduğumuz gizem dolu boşluğun bilinmezlerini çözmek, insanlık için inanılmaz bir şey. NASA bunu yaparken gezegenimizdeki teknolojilerin sınırlarını da aynı anda zorlayabiliyor.

NASA’nın geliştirdiği zekice program; şirketler için ilerili teknolojili bir gelir kapısı oluyor. Programın yöneticisinin aktardığı bilgilerin ışığında nasıl olduğuna bakalım.

NASA’nın uzay araştırmaları için harcadığı meblağlar çok gibi görünse de geri dönüşü azımsanamaz.

Uzaya gitmek ve uzay araştırmaları yapmak, her ne kadar evrenin sınırlarını zorlamamıza ve birçok bilinmezi ortaya çıkarmamıza yardımcı olsa da bildiğiniz üzere epey pahalı… Örneğin Pluton’u keşfeden uzay aracının değeri 700 milyon dolardı. NASA’nın şu anda Mars’ta bulunan “Curiosity” adlı gezici uzay aracı ise 2.5 milyar dolar değerinde.

NASA’nın bütçesi her yıl, milyar dolarlar olarak açıklansa da bu, Amerika’ya getirilerinin yanında hiçbir şey. Örneğin Teksas ve Florida’daki turizmde yarattığı istihdamın yanı sıra “Technology Transfer Program (Teknoloji Transfer Programı)” adı verilen bir şey daha var.

Nedir bu "Teknoloji Transfer Programı"?

Programın amaçları; uzay programında asıl amacı dışında başka kullanımları olabilecek teknolojileri, buluşları ve yenilikleri belirleyerek bunları vatandaşlarla buluşturmak.

Her Amerikalı; bir iş kurmak, işini geliştirmek ve yeni ürünler yaratmak için bu programa dahil olmakta özgür. Teknoloji Transfer Programı ile MRI makineleri, cep telefonu kameraları, ticari uçaklar ve 100’e yakın güvenlik sistemi gibi şeyler kazandırıldı.

NASA Teknoloji Transfer Yöneticisi Dan Lockney, bu programı şu sözlerle anlatıyor:

"Bir NASA mühendisi ne zaman yeni bir konsept, fikir, teknoloji, malzeme, yazılım ya da herhangi yeni bir şey ortaya atsa buna binlerce kez bakarız. Ayrıca başkasının bunu kullanmasının ne kadar mümkün olduğunu ve hangi uygulamada kullanılacağını belirleriz. Bunun ticari olarak uygulanabilirliğine baktıktan sonra bunu yapmanın en iyi yolunu bularak kamuoyuna duyururuz.”

Artık köklenmiş şirketler için patent kullanımına ilişkin ücretler olsa da yeni kurulan şirketler, bu programla ücretlerden feragat edebilir. Programın tüm amacı ise Amerikalıların para kazanmasına yardımcı olmak…

Dan Lockey’in sözlerine biraz daha yer verecek olursak programın hedefini daha iyi anlayabiliriz:

“Uzay araştırmalarına yatırımlarımızı, bir geri dönüş beklentisi amacıyla yapmıyoruz. Evrenin keşfi için NASA’ya yatırım yapıyoruz ancak tüm bunların ikincil hatta üçüncül faydalarının olduğunu gördük. Evet, teknoloji transferleri, istihdam yaratıyor. Şirketler, NASA teknolojisini kullanarak başarılı oluyor.”

Kısacası NASA’nın Teknoloji Transfer Programı, uzayın derinliklerini aydınlatırken gezegenimizin üzerinde de teknolojiye katkı sağlamaya devam ediyor. Üstelik ABD vatandaşlarına istihdam alanı açıyor.

NASA ile ilgili diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayın: