NATO Onayladı: iPhone ve iPad'lerde Gizli Devlet Belgeleri Bile Saklanabilir!

NATO'dan iPhone ve iPad'lerle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Resmî açıklamaya göre bu cihazlar, ek uygulamaya ihtiyaç duymadan gizli belgeleri koruyabilecek şekilde geliştirilmişlerdi. İşte detaylar...

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), bugün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan bir çalışmaya göre Apple'ın iPhone ve iPad modelleri, özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan gizli belgeleri koruyabiliyor, normal şekliyle kullanılabiliyordu. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre bu tespit, dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti.

iPhone ve iPad'lerle ilgili çalışma, Alman hükûmeti tarafından gerçekleştirildi. Sonraki aşamada da NATO bir araya geldi ve Apple'ın güvenlik sistemlerini resmî olarak tescilledi. Apple'ın açıklamasına göre NATO'nun gizli belgeleri, iPhone ve iPad'lerde gönül rahatlığı ile saklanabilirdi.

Aslında dünyada ilk değil!

Haberimizin başında, Apple'ın bu olay için dünyada bir ilk olduğundan bahsetmiştik. Ancak işin aslı çok da böyle değil. Öyle ki BlackBerry 10 telefonlar, 2013 yılında benzer şekilde tescillenmişlerdi. Ancak bu firma artık yok. Hâl böyle olunca Apple, bu konuda yine rakipsiz olmuş oldu.

Apple'a göre sertifika, iPhone ve iPad'lerin "katı hükûmet ve uluslararası güvenlik gereksinimlerini karşıladığı" resmî olarak kabul edilmiş oldu. NATO ise üye ülkelere, söz konusu cihazların güvenle kullanılacağını bildirdi.